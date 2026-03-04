「中古物件なんて住む価値あるの～?」仲良くなったママ友からの“家マウント”攻撃にうんざり!! 他人の家を散々バカにしていたママ友を待っていた悲劇とは――!?
人気インスタグラマー・ねぼすけさん(＠nebosuke_azarashiii)が描く、実話に基づいた漫画『家マウントママ友』をご紹介します。
第31話
おわり。
この漫画の著者ねぼすけさんのブログやインスタグラムでは、ほかにも実話をもとにしたさまざまな漫画が楽しめます。ぜひそちらもチェックしてみてくださいね!
