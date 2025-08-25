「呪われた瞳」のせいで周囲から忌み嫌われる主人公・つばきは、敵意を向けてくるいとこ・清菜により身売りされることに……。売られるなんて嫌…! 脱走するつばきを助けたのは、名家の御曹司・京だった。京に買われ「夜伽」としてつらく苦しい日々の始まりかと思っていたら、甘く優しく溺愛されて――

DPNブックス「カフネ」発の漫画『華に浪漫～夜伽のはずですが溺愛されています～』(ミナミカズキ・夜桜ゆーり・風華弓弦)より一部をご紹介します。

