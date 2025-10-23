近年、日本では働き方改革などによって多様な働き方が認められるようになり、フリーランスとして働くことを選ぶ人も増えているといいます。そんな中で、2024年11月にはフリーランスが安心して働ける環境整備のためのフリーランス新法が施行されました。

フリーランスを取り巻く環境が大きな転換期を迎えている今、「会社を辞めて挑戦してみたい」と思っている人も多いはず。しかし、身近にフリーランスの人がおらず実際の仕事の様子や生活がわからないことから、憧れつつもなかなか踏み出せないという人もいるのではないでしょうか。

そこで本連載では、フリーランスで働いた経験を持つマイナビニュース会員のアンケートをもとに、フリーランスにまつわるエピソードを漫画形式で紹介します。漫画を通じて当事者たちのリアルな声をお届けするので、ぜひフリーランスの実情を知るきっかけにしてみてください。

→✅「フリーランスの現実」を1話から無料でイッキ読み!

2日連続徹夜で納品! その直後に届いたのは…

仕事がなくならないよう無理してでも案件を引き受けることが多く、ハードスケジュールになってしまう人は多いようです。今回のアンケートでも、「締め切り前の徹夜は当たり前」「会社員時代よりむしろ忙しくなった」という声があがっていました。一方で、クライアントから直接お礼の言葉を聞けるのがフリーランスのいいところ。ハードスケジュールでもそれがモチベーションにつながって頑張ることができているという声もあがっていました。 仕事をするうえで何がモチベーションになるかは人それぞれ。フリーランスに転身するにしても、まずは自分が何を優先したいかを考えて、それがフリーランスという働き方で実現できるのかをよく考えてからにするといいかもしれませんね。

フリーランス新法施行による環境の変化

2024年11月のフリーランス新法施行により、これまで懸念点となっていたことが改善されて働きやすくなったという声があがっています。一方で、まだ企業側が新法に対応しきれていないという指摘も少なくありません。

フリーランスと一口に言っても状況は人それぞれ異なり、すでにフリーランスとして働いている人も他人のケースから学べることは多いはずです。本連載では今後もさまざまなフリーランスの現実を紹介していくので、会社員の人は新たなキャリア選択のきっかけに、現在フリーランスの人は自身の環境を見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

メシウマ娘 めしうまむすめ 遅咲きのフリーランス漫画家。【略歴】社会人になってから独学で漫画を描き始める→副業で4コマ漫画のお仕事を受注→3年で700本制作→独立開業（現在）。漫画を描きながらひっそりと暮らしています。SNSやブログではエッセイ漫画の他、イラスト上達のTipsなどを投稿。

X(旧Twitter)

ブログ この著者の記事一覧はこちら

調査時期: 2025年7月17日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

(文: マイナビニュース編集部、漫画: メシウマ娘)