知ったら人にしゃべりたくなる英語クイズを出題! よく使う日本語を英語にしたらなんて言う!? これって日本語ではどういう意味? 意外と知らない内容を、今回は「国際ビジネスコミュニケーション協会」協力のもと、3択のクイズ形式にしてお届け。ぜひ、スキマ時間に新しい知識をゲットしてみてください!

これを知っていれば、あなたも英語博士に!?

■答えはどれでしょう?

「The New Year is just around the corner」の意味は、次のうちどれでしょう?

新年になりました

新年はもうすぐです

早いものでもう新年です



