「将来も自分の足で歩き続けたい」――そう考えていても、忙しさから運動不足になっている人は少なくありません。では、日々多くの患者を診る整形外科医自身は、どのようなことを意識しているのでしょうか。

今回は整形外科専門医の松繁治先生に、健康な関節や筋肉を維持するために“必ずやること”を伺いました。

松繁治 まつしげおさむ 岡山大学医学部卒業。現在、新東京病院勤務。専門は整形外科、脊椎外科。 日本整形外科学会 整形外科専門医、日本整形外科学会 脊椎脊髄病医、日本整形外科学会 脊椎内視鏡下手術・技術認定医、日本脊椎脊髄病学会 脊椎脊髄外科指導医 この監修者の記事一覧はこちら

ジムに通わなくてもいい? 整形外科医が続ける「日常運動」

整形外科専門医として日常で「必ずやる」と意識しているのは、無理なく継続できる形で体を動かすことです。

年齢とともに体力の低下を実感する中で、特別な運動時間を確保するのが難しい方も多いと思います。私自身も忙しいため、スポーツジムに通うのではなく、日常生活の中に運動を組み込むようにしています。例えば少し距離はありますが自転車で通勤したり、あえてバスを使わず歩いたり、1駅手前で降りて30分ほどウォーキングをすることもあります。また病院内でもエレベーターではなく階段を使うなど、日常の選択を工夫することで自然に運動量を確保しています。

運動は単に体力を維持するだけでなく、筋力低下の予防や関節への負担軽減、さらにはストレス発散にもつながります。だからこそ「特別に頑張る」のではなく、「続けられる形で習慣化する」ことが重要だと考えています。

腰痛予防のために意識していること

さらに、運動が難しい場合でも意識してほしいのが「長時間同じ姿勢を続けない」ことです。外来診療などで座り続ける日は、1時間に1回程度は立ち上がり、軽いストレッチや歩行を取り入れるようにしています。長時間の座位は血流低下や筋緊張を招き、腰痛などの原因になることが分かってきています。

こうした小さな工夫の積み重ねが、将来の関節や筋肉の健康を守ることにつながります。無理のない範囲で日常に運動を取り入れることが、最も現実的で効果的な予防法だと考えています。