匿名アカウントでママ友の愚痴をつぶやいたらバズってしまった! 味を占めたゆきのの投稿はさらにエスカレートし…
『どいつもこいつもバカばっか 画面の中も地獄1』(まるたおかめ/KADOKAWA)より一部をご紹介します。
第2話
愚痴バズで快感、やがてエスカレートし…
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『どいつもこいつもバカばっか 画面の中も地獄1』(まるたおかめ/KADOKAWA)
匿名アカウントでママ友の愚痴をつぶやいたらバズってしまった! 味を占めたゆきのの投稿はさらにエスカレートし… ベビーカーでバスに乗った時の愚痴を、何気なくSNSにつぶやいたゆきの。ところが、その投稿が炎上してしまう。「ベビーカーでバスに乗るな」「子連れ様嫌い」などの誹謗中傷コメントに傷ついたゆきのは、つい言い返してしまう。すると脅迫めいたDMまで届き、アカウントを削除したのだった。
数年後――。息子のたいちが大きくなるにつれて、仲のいいママ友グループができたゆきのは、SNSを再開する。最初は楽しく使っていたが、ママ友たちの投稿にモヤつき始める…。 「これって子連れ様じゃない?」試しに匿名アカウントで気持ちを呟いてみると、賛同のコメントがたくさんつき、バズってしまった…!「自分が認められたような気がして快感を覚えたゆきのは、さらに愚痴などの投稿を繰り返し…
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