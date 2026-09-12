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凪(なぎ)の親戚の肇(はじめ)は、江戸時代から続く骨董店を営みながら民俗学の研究をしている。とある相談があって凪は肇のもとを訪れた。若くして亡くなった友人が、恋人をあの世から『呼んでいる』といううわさで…!?

本当に怖いのは呪い? それとも人間? 古びた道具が起こす怪異ホラー。月田ケイカが描く、コミックシーモアオリジナル漫画『邪術呪術除術』より一部をご紹介します。

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『邪術呪術除術』(月田ケイカ/シーモアコミックス) 本当に怖いのは呪い? それとも人間? 古びた道具が起こす怪異ホラー

凪(なぎ)の親戚の肇(はじめ)は、江戸時代から続く骨董店を営みながら民俗学の研究をしている。とある相談があって凪は肇のもとを訪れた。若くして亡くなった友人が、恋人をあの世から『呼んでいる』といううわさで…!?

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(C) 月田ケイカ/シーモアコミックス

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