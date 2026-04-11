皐月は付き合って三年目の彼氏・樹と結婚を見据えて同棲をしていたが、すれ違う毎日が続いていた。そんな中、会社のイベントのBBQの最中に樹が後輩の佳奈と浮気していたことが発覚する。突然の出来事に混乱していると、ハイスペックな後輩・藤崎からみんなの前で告白され――!?
一城れもんが描く、DPNブックス「カフネ」発の漫画『実は私、溺愛されてました！？ ～最低彼氏から最強彼氏へ～』より一部をご紹介します。
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彼氏に浮気された直後にハイスペイケメンから告白され…!?
✅『実は私、溺愛されてました！？ ～最低彼氏から最強彼氏へ～』を1話から一気読み!
『実は私、溺愛されてました！？ ～最低彼氏から最強彼氏へ～』(一城れもん/DPNブックス)
皐月は付き合って三年目の彼氏・樹と結婚を見据えて同棲をしていたが、すれ違う毎日が続いていた。そんな中、会社のイベントのBBQの最中に樹が後輩の佳奈と浮気していたことが発覚する。突然の出来事に混乱していると、ハイスペックな後輩・藤崎からみんなの前で告白された…！？気配りができて、困っていると心配してくれる彼。告白もただ落ち込んでいるのを助けるためだけの冗談…そう思っていたけど、藤崎から思いもよらぬ事実が告げられる。気持ちの整理がつかない皐月と、一途な愛を伝える藤崎。最低彼氏に振り回されていた私が、実は溺愛されてたなんて…！？
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(C)一城れもん・海咲ねむる／DPNブックス