顔はいいけど演技はダメ、と、オーディションで落選続きの新人声優・ロミヲ。うまくなりたくて敬愛するナレーターの寿里(じゅり)のワークショップに行ったのに、初対面でみっともないところばかり見せてしまった! 「声優にとって大事な資質を持っているんだ。自信を持て」厳しいけれど優しい寿里の言葉に心も体も震えたロミヲは、演技指導を寿里に頼もうと追いかけて…!?

売れっ子ナレーター×駆け出し声優、推しとなりゆき師弟ラブ! めめぞが描く、コミックシーモアオリジナル漫画『キューランプが点く前に』より一部をご紹介します。

(C) めめぞ/シーモアコミックス