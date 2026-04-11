近年、「田舎」への関心が高まり、地方移住という選択肢も広く語られるようになっています。総務省の調査でも移住相談の増加が続いており、都市から地方へと目を向ける人が増えている状況がうかがえます。背景には、リモートワークの浸透や、都市生活とは異なる暮らし方を求める動きなどがあると考えられます。

こうした流れのなかで、実際の「田舎の暮らし」はどのように捉えられているのでしょうか。今回は、マイナビニュース会員に「田舎のあるあるネタ」について聞きました。地方出身者が感じる懐かしさや、戸惑いを覚える風習などを通して、都市と地方のあいだにある距離感や違いが見えてくるかもしれません。

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田舎移住で理想崩壊? 週1強制参加の“地域ルール”に疲れた話

地方移住が広げる、暮らしと地域の新たな関係性

地方移住は、個々の生活の質を見直すきっかけになるだけでなく、地域社会にも変化をもたらしていると言われています。こうした動きのなかで、地域資源の活用や新たな取り組みが広がることが、地方の魅力をより引き出すことにつながるのかもしれません。

それぞれの立場から地方との関わり方を考えていくことが、結果として持続可能な社会につながっていく――そんな見方もできそうです。

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調査時期: 2023年4月6日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート