コスメブランドの「INTO U」は12月5日、「グローリップティント」(1,540円)と「ベルベットリップマット」(1,540円)を、ロフト・プラザ・@cosmeなどバラエティショップにて発売した。

「グローリップティント」は、ガラスのような透明感を演出する、ティントタイプ。オイルインウォーター処方で薄い膜を形成し、発色を長時間キープしつつ唇を内側からしっかり保湿する。

カラーは、ピーチカラー「GW01 IN PEACH」、フューシャピンク「GW04 IN FUSHIA」、タウニーブラウン「GW05 IN TAWNY」、クラシックレッド「GW06 IN RED」の4色を展開。

GW01 IN PEACH

GW04 IN FUSHIA

GW05 IN TAWNY

GW06 IN RED

「ベルベットリップマット」は、ふんわりとしたパウダリーな仕上がりを実現するマットタイプ。軽い微粒子のパウダーが唇にしっかり密着するほか、無重力のような軽やかなつけ心地が特徴とのこと。

カラーは、ピーチカラー「VT01 IN PEACH」、ヌードカラー「VT03 IN NUDE」、ディープブラウン「VT06 IN BROWN」の3種類を用意している。

VT01 IN PEACH

VT03 IN NUDE