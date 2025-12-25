長澤まさみ、東出昌大、小日向文世らが演じる詐欺師のだまし合いを描いた「コンフィデンスマンJP」シリーズ。2018年にフジテレビの月9枠で連続ドラマとして放送され、その痛快なストーリーが話題を集め大ヒット。現在までに、続編としてスペシャルドラマ1作と映画3作が公開されています。

今回は、「コンフィデンスマンJP」シリーズ全5作品の見る順番を解説するとともに、各シリーズ作品のあらすじや出演キャストを紹介します。

「コンフィデンスマンJP」シリーズを見る順番

まずは、「コンフィデンスマンJP」シリーズ全5作品の公開順と時系列を紹介します。

「コンフィデンスマンJP」シリーズの公開順

  1. 連続テレビドラマ『コンフィデンスマンJP』(2018年放送)
  2. 映画『コンフィデンスマンJP ロマンス編』(2019年公開)
  3. スペシャルドラマ『コンフィデンスマンJP 運勢編』(2019年放送)
  4. 映画『コンフィデンスマンJP プリンセス編』(2020年公開)
  5. 映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』(2022年公開)

「コンフィデンスマンJP」シリーズの時系列順

  1. 連続テレビドラマ『コンフィデンスマンJP』(2018年放送)
  2. 映画『コンフィデンスマンJP ロマンス編』(2019年公開)
  3. スペシャルドラマ『コンフィデンスマンJP 運勢編』(2019年放送)
  4. 映画『コンフィデンスマンJP プリンセス編』(2020年公開)
  5. 映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』(2022年公開)

上記のように、「コンフィデンスマンJP」シリーズは放送、公開された順がそのまま時系列となっているので、公開順に鑑賞すれば順を追ってストーリーを楽しむことができます。

ドラマ「コンフィデンスマンJP」の公式の時系列

上記で「コンフィデンスマンJP」シリーズは時系列順にストーリーが展開していくと述べましたが、最も最初に放送された連続ドラマ「コンフィデンスマンJP」に関しては、一部の時系列が入り混じっています。

なかでも、時系列のつながりがもっとも明らかなのは、ドラマの第10話「目に見える物が真実とは限らない…何が本当で何が嘘か」と第1話「華麗なる詐欺師 今夜の標的は強欲非道ゴッドファーザー!!」の関係です。この10話はドラマ「コンフィデンスマンJP」のエピソード0的な物語となっています。

第1話から登場していたダー子たちが暮らす高級ホテルのバトラーは第10話でバトラーとして雇われるようになること、第10話の最後で「次のオサカナ(詐欺のターゲット)」と名指しされる2人が第1話冒頭のオサカナであることからも、第10話が第1話の直前の物語であるということがわかります。

「コンフィデンスマンJP」シリーズを見るおすすめの順番

  1. 連続テレビドラマ『コンフィデンスマンJP』(2018年放送)
  2. 映画『コンフィデンスマンJP ロマンス編』(2019年公開)
  3. スペシャルドラマ『コンフィデンスマンJP 運勢編』(2019年放送)
  4. 映画『コンフィデンスマンJP プリンセス編』(2020年公開)
  5. 映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』(2022年公開)

「コンフィデンスマンJP」シリーズは、ドラマの場合は1話、映画は1作完結のストーリーなので、どこから見ても楽しむことができます。ただ登場するキャラクターの関係性は回を追うごとに深くなっていくので、やはり時系列に沿って見るのをおすすめします。

ちなみに2019年の映画『ロマンス編』は5月17日公開、スペシャルドラマ「運勢編」は翌日の5月18日放送ですが、どちらから先に見ても展開に支障はありません。

「コンフィデンスマンJP」シリーズのあらすじを簡単に

「コンフィデンスマンJP」シリーズの主人公は「ダー子」「ボクちゃん」「リチャード」と名乗る3人の信用詐欺師。同シリーズは、この3人が金融業界や不動産業界、芸能界などのあらゆる世界に「ごく自然に」溶け込み、欲にまみれた人間たちから奇想天外な手段を用いてお金をだまし取る過程が楽しめる痛快なコメディ作品となっています。

「コンフィデンスマンJP」シリーズの各作品のあらすじとキャスト

ここからは、「コンフィデンスマンJP」シリーズ全5作品のあらすじをマイナビニュース会員のコメントともに紹介します。

ドラマ『コンフィデンスマンJP』 }

あらすじ

天才的な頭脳と発想力で悪人たちから大金をだましとる詐欺師・ダー子(長澤まさみ)。そんなダー子と組んで詐欺師稼業を行うのが、真面目で小心者のボクちゃん(東出昌大)と、超一流の変装技術を持つリチャード(小日向文世)。信用詐欺師と呼ばれる彼らの手法は、ターゲットの懐に入り込んで信頼関係を築いたあとに報酬をだましとるというもの。金融業界や不動産業界、芸能界などさまざまな世界で悪事を働く悪人をターゲットに、ダー子の指揮による奇想天外で痛快なだまし合いが繰り広げられる。

見どころ・おすすめポイント

・「映画版よりもキャラクターを奥深く堪能できるから」(57歳男性)
・「毎週欠かさず見ていました! 毎回どんでん返しで毎話完結型だったので見やすかった」(29歳女性)
・「シリーズ原点にして最高傑作」(38歳男性)
・「1話完結でテンポよく見られたから」(37歳男性)
・「長澤まさみの七変化が見ていておもしろかったです」(45歳女性)
・「アクション満点で迫力があって大変おもしろかったから」(58歳男性)

放送期間/2018年年4月～6月
出演/長澤まさみ、東出昌大、小日向文世、小手伸也ほか

映画『コンフィデンスマンJP ロマンス編』

あらすじ

ダー子たちが次のターゲットに選んだのは、香港マフィアの女帝、ラン・リウ(竹内結子)。彼女が持つと噂される伝説のパープルダイヤを狙い、3人は香港に向かう。ランに取り入ろうとさまざまな作戦を企てるものの、なかなかうまく信頼関係を築けないダー子。そんな中、天才詐欺師のジェシー(三浦春馬)と、以前ダー子にだまされ恨みを持つヤクザの赤星(江口洋介)もパープルダイヤを狙っており……。

見どころ・おすすめポイント

・「他の作品もそうだが、最後のどんでん返しが特におもしろかった」(60歳女性)
・「二転三転しておもしろいと思った」(49歳女性)
・「登場人物の個性が強いから」(32歳女性)
・「だましのテクと人情のミックス具合がちょうどいい」(62歳男性)
・「三浦春馬と竹内結子が大好きなので、お2人が出演されている今作は本当に楽しく見させてもらいました。物語のテンポもよいですし、スカッとする感じが見ていて楽しいです」(44歳女性)

公開/2019年5月17日
出演/長澤まさみ、東出昌大、小日向文世、竹内結子、三浦春馬、江口洋介ほか

スペシャルドラマ『コンフィデンスマンJP 運勢編』

あらすじ

ダー子らが新たに狙いを定めたのは、闇金業と賭けポーカーの元締として暗躍する危険人物、阿久津(北村一輝)。さすがに相手が悪いと反対するボクちゃんとリチャードだが、ダー子は聞く耳を持たずに阿久津に接近する。ところが阿久津はダー子の正体に気づいており、逆に5000万円を奪い取られる結果に。それでも阿久津へのリベンジを諦めないダー子にあきれて、チームは決裂。ボクちゃんは遺品整理会社社長(中山美穂)と、リチャードは中華料理店を切り盛りする未亡人(広末涼子)と新たな生活を始めるが……。

見どころ・おすすめポイント

・「キャストやストーリーが際立っていてゲストの方達とのやり取りが一番おもしろかったです」(33歳女性)
・「1度メンバーが全員バラバラになってしまうが、それすらも戦術のひとつで、最終的にはすべて手に入れているのがコンフィデンスマンJPらしくて、おもしろいストーリー展開だったから」(19歳男性)
・「ハラハラしておもしろかった」(47歳女性)
・「内容的にもおもしろく、ストーリー性がとてもよかった」(46歳男性)

放送/2019年5月18日
出演/長澤まさみ、東出昌大、小日向文世、北村一輝、中山美穂、広末涼子

映画『コンフィデンスマンJP プリンセス編』

あらすじ

大富豪フウ家の当主であるレイモンド・フウ(北大路欣也)が亡くなり、誰も存在を知らない隠し子「ミシェル・フウ」に遺産を託すとの遺言状が発表された。10億円ともいわれる遺産を狙って、噂を聞きつけた詐欺師たちがマレーシアに集結。ダー子とボクちゃん、リチャードの3人も身よりのいない少女・コックリ(関水渚)をミシェルに仕立てあげてフウ家に取り入ろうとするが、予想以上に複雑なフウ家の事情にダー子らも翻弄されることに……。

見どころ・おすすめポイント

・「どの作品も好きなので難しいですが、なかでもロマンス編がめちゃ好きです」(63歳男性)
・「ストーリー展開と出演者がよかった」(46歳男性)
・「まさみちゃんの新たな魅力が見いだせた作品だったから」(61歳男性)
・「関水渚ちゃんが本当にプリンセスになっていく様が素敵でした。彼女の出世作です」(53歳男性)
・「ハラハラさせられたから」(41歳男性)

公開日/2020年7月23日
出演/長澤まさみ、東出昌大、小日向文世、関水渚、北大路欣也、柴田恭兵

映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』

あらすじ

ダー子、ボクちゃん、リチャードが過去に師事していた伝説の詐欺師、三代目ツチノコ(角野卓造)が亡くなり、次期ツチノコの称号をかけたバトルが勃発。マルタ島を舞台に、スペイン人の元マフィア・ゴンザレス(城田優)が所有する幻の古代ギリシャ彫刻を狙って真剣勝負を繰り広げることに。それぞれのやり方でターゲットに近づくダー子たちだが、そこには日本から追いかけてきた刑事(松重豊)やインターポールの捜査官(瀬戸康史)の姿もあり……。

見どころ・おすすめポイント

・「このシリーズの中で、一番おもしろいと思います。出演メンバーも最高にすばらしい」(58歳男性)
・「一番インパクトがある作品で楽しかった」(57歳男性)
・「作品の中で一番おもしろかったです。キャスティングがピッタリだと思いました」(46歳男性)
・「長澤まさみが特にかわいくて、見惚れてしまった」(38歳女性)

公開/2022年1月14日
出演/長澤まさみ、東出昌大、小日向文世、城田優、瀬戸康史、松重豊

劇場版とドラマ版「コンフィデンスマンJP」が視聴できる動画配信サービス

2025年12月時点で「コンフィデンスマンJP」シリーズが視聴できる主な動画配信サービスとしては以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

  • 連続テレビドラマ『コンフィデンスマンJP』
  • 映画『コンフィデンスマンJP ロマンス編』
  • スペシャルドラマ『コンフィデンスマンJP 運勢編』
  • 映画『コンフィデンスマンJP プリンセス編』
  • 映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』

Netflix

  • 連続テレビドラマ『コンフィデンスマンJP』
  • 映画『コンフィデンスマンJP ロマンス編』
  • 映画『コンフィデンスマンJP プリンセス編』
  • 映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』

U-NEXT

  • 映画『コンフィデンスマンJP ロマンス編』
  • 映画『コンフィデンスマンJP プリンセス編』
  • 映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』

FOD

  • 連続テレビドラマ『コンフィデンスマンJP』
  • 映画『コンフィデンスマンJP ロマンス編』
  • スペシャルドラマ『コンフィデンスマンJP 運勢編』
  • 映画『コンフィデンスマンJP プリンセス編』
  • 映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』

上記のうち、Amazon・プライム・ビデオとFODではドラマと映画のすべての作品を視聴できます。Netflixではスペシャルドラマ『コンフィデンスマンJP 運勢編』を視聴できず、U-NEXTは連続ドラマ、スペシャルドラマを視聴できません。

「コンフィデンスマンJP」シリーズは公開順に鑑賞するのがおすすめ

「コンフィデンスマンJP」シリーズ全5作品の見る順番とあらすじをご紹介しました。

このシリーズは1話完結のストーリーなのでどこから見ても楽しめますが、赤星(江口洋介)や波子(広末涼子)ら過去作のキャラクターがその後の作品にも登場することがあるため、やはり放送、公開された順を追って見るほうがより作品の魅力を堪能できるでしょう。

毎回ダー子たちが巧妙で奇想天外なだまし合いを繰り広げ、最後には大どんでん返しが待っている「コンフィデンスマンJP」シリーズ。回を増すごとに複雑に、そして壮大になっていくだまし合いゲームをぜひ楽しんで見てください。

調査時期:2022年5月25日
調査対象:マイナビニュース会員
調査数:男女合計502人(男性:385人、女性:117人)
調査方法:インターネットログイン式アンケート

清水涼

清水涼

エンタメ雑誌編集者を経て現在はフリーライターとして活動中。

松 弥々子

まつややこ

映画ライター。2001年から映画情報サイトの編集者に。2009年に独立し、映画などのエンタメを中心にライターとして活動。映画レビューやインタビューなどの取材記事、コラムなどを執筆中。

