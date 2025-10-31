宇左木こども病院の専攻医・鮫島琥珀。「子どもを笑顔にしたい」という想いから小児医療を志したが、こども病院は、どこもかしこも泣き顔だらけ。そんな現場で未だ子ども達の〝今の笑顔〟を諦められない鮫島は、ある日、子どもの心のケアを専門とする、チャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS)の時田しおに出会いーー。
「コミックぜにょん」で連載中、『チャイルドリリーバー 宇左木こども病院の時田さん』(遊木哉吉、取材原案/天野香菜絵、医療監修/北岡寛己、コアミックス刊)第1巻より一部をご紹介します。
『チャイルドリリーバー 宇左木こども病院の時田さん』(遊木哉吉/コアミックス)
宇左木こども病院で専攻医として働く、鮫島琥珀。「子どもを笑顔にしたい」という想いから小児医療を志したが、こども病院は、どこもかしこも泣き顔だらけ。当たり前だけど、病院では治療中である現在ではなく、完治という未来の笑顔が最優先されてしまう。そんな現場で未だ子ども達の〝今の笑顔〟を諦められない鮫島は、ある日、子どもの心のケアを専門とする、チャイルド・ライフ・スペシャリスト（CLS）の時田しおに出会いーー。
