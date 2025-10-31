宇左木こども病院の専攻医・鮫島琥珀。「子どもを笑顔にしたい」という想いから小児医療を志したが、こども病院は、どこもかしこも泣き顔だらけ。そんな現場で未だ子ども達の〝今の笑顔〟を諦められない鮫島は、ある日、子どもの心のケアを専門とする、チャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS)の時田しおに出会いーー。

「コミックぜにょん」で連載中、『チャイルドリリーバー 宇左木こども病院の時田さん』(遊木哉吉、取材原案/天野香菜絵、医療監修/北岡寛己、コアミックス刊)第1巻より一部をご紹介します。

⇒1話からイッキ読みする

