真面目で頑張り屋な霧島香澄は、日々頼まれた仕事を完璧にこなしていたが、社内恋愛中の爽太との同棲生活にはすれ違いが生じていた。すれ違いを解消すべく、いつもより早めに仕事を切り上げて家に帰ると、爽太と後輩の春陽との浮気現場に遭遇してしまい……。

八神星子が描く、DPNブックス「カフネ」発の漫画『僕のことだけ見てればいいのに』より一部をご紹介します。

次回、続きます。

僕のことだけ見てればいいのに(c)八神星子/DPNブックス