前世でプレイしていた乙女ゲームの世界に転生した主人公・ティナ。国と共に破滅の道を進む＜当て馬王子・ヴィセルフ＞の侍女になっていた! 自国の危機を救うべく、ヴィセルフの婚約破棄を阻止しようと大奔走!するといつの間にか、モブ侍女なのに美男美女達に気に入られてしまい―!?のほほん溺愛系ラブコメディー!

小説投稿サイト「エブリスタ」の人気作をコミカライズ! 田丸こーじ・千早朔・風華弓弦が描く、DPNブックス「カーテシック」発の漫画『当て馬王子の侍女に転生!?よし、ヒロインと婚約破棄なんてさせません!～モブ令嬢のはずなのに、なんだか周囲が派手なんですが?～』より一部をご紹介します。

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