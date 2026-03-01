独身でいるか結婚するかは自由なはずなのに、なぜか“結婚トークの包囲網”がじわじわ狭まってくる30代。

でも、30代の日常はそれだけじゃない。仕事では中堅ポジションになり、後輩もできて責任は増える。体力は少し落ちた気がするのに、将来の選択はどんどん現実味を帯びてくる。

2020年の調査では、30歳時点の未婚割合は男性50.4％、女性40.5％で、独身は“少数派”ではありません。

それでも、友だちの出産報告にザワっとしたり、親のひと言にモヤっとしたり。

この連載は、そんな30代独身のリアルをゆるっと描く漫画です。「あるある」と笑えて、少しだけ救われる。今を生きる30代の物語です。

→✅「30代独身の本音」を1話から無料でイッキ読み!

恋愛経験ゼロの30代は何％…? 「理想が高そう」な独身の正体

「理想が高そう」と言われるけれど、本当は経験がないだけ――。

実は、30代でも交際経験がない人は珍しくありません。未婚の30代前半男性の約3割前後、女性でも1～2割が「交際経験なし」と答えた調査もあるそうです。

見た目や雰囲気で“できる側”に分類されることもあるけれど、恋愛のスタートラインは人それぞれ。そのギャップもまた、30代独身のリアルなのかもしれません。

30代独身の本音と、時代の空気

独身が当たり前になりつつある時代でも、感情は人それぞれ。この連載では、30代を生きる独身の私たちの“ちょっとした本音”を、社会の空気といっしょにゆるく切り取っていきます。きっとどこかで、「わかる」と思える瞬間があるはずです。

✅】30代後半で独身、周りも独身なのに… 抱いてしまう“この感情”は本当に少数派? →【30代独身の本音】を1話から無料でイッキ読み!

調査時期: 2026年2月9日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 202人

調査方法: インターネットログイン式アンケート