独身でいるか結婚するかは自由なはずなのに、なぜか“結婚トークの包囲網”がじわじわ狭まってくる30代。

でも、30代の日常はそれだけじゃない。仕事では中堅ポジションになり、後輩もできて責任は増える。体力は少し落ちた気がするのに、将来の選択はどんどん現実味を帯びてくる。

2020年の調査では、30歳時点の未婚割合は男性50.4％、女性40.5％で、独身は“少数派”ではありません。

それでも、友だちの出産報告にザワっとしたり、親のひと言にモヤっとしたり。

この連載は、そんな30代独身のリアルをゆるっと描く漫画です。「あるある」と笑えて、少しだけ救われる。今を生きる30代の物語です。

30歳過ぎても実家暮らし、「子ども部屋おじさん」になって思うのは——。なぜこんなにバカにされるの?

実家暮らしには、家賃や食費を抑えられるという現実的なメリットがあります。実際、30代でも親と同居を続ける人は珍しくありません。

それでも「自立していない」と見られやすいのは、暮らし方よりも“30代はこうあるべき”というイメージが先にあるからかもしれません。

そのズレもまた、いまの30代独身のリアルです。

30代独身の本音と、時代の空気

独身が当たり前になりつつある時代でも、感情は人それぞれ。この連載では、30代を生きる独身の私たちの“ちょっとした本音”を、社会の空気といっしょにゆるく切り取っていきます。きっとどこかで、「わかる」と思える瞬間があるはずです。

調査時期: 2026年2月9日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 202人

調査方法: インターネットログイン式アンケート