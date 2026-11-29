フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、「同じ業界で転職を繰り返してしまう」という相談を紹介しました。＜リスナーからの相談＞私は業界を変えずに何度も転職しています。あまりいいことではないと思いつつ、短絡的に考えることもあり、2～3年で転職してしまいます。「次こそは長く……」と思うのですが、一度転職すると癖になってしまっているのかもしれません。長く続ける理由は知りたいものの、次こそは選び方をミスしないようにしたいです。今の仕事を長く続けてこられた理由などがあれば伺いたいです。（東京都 41歳 女性）この相談を受け、パーソナリティの住吉は「どんな業界かは書かれていませんが、転職って業界や会社の大きさによって随分違うなと感じています」と分析します。「例えば、小さな商社で働いている方は皆さん長く勤めているイメージがありますし、そういう文化が普通の業界もあります。一方で、アパレルや飲食、ホテル業といったサービス業的な業界は、業界全体として転職がとても多いですよね。また、外資系企業の方はすぐにヘッドハンティングにあってどんどん環境が変わっていきますし、どちみち長くいても切られてしまうかもしれない厳しい世界だからこそ、自分でも積極的にホッピングしていく傾向があります」と具体例を挙げて解説しました。その上で住吉は、「相談者さんは『あまりいいことではないと思いつつ』と書かれていますが、私は転職が何も悪いことなわけではないと感じています。ご自身が働いている業界や会社の文化とも大きく関係していますからね」と相談者の気持ちを優しく肯定します。さらに、「ただ、長く同じところに勤めることの面白さややりがいも一方ではあると思います。最初から『絶対に自分はここに合う』と分かるのは、人間関係と同じでなかなか難しいもの。『こうだと思ったらそうでもなかった』とか、逆に『絶対無理だと思ったらすごく合った』ということもありますよね。長く仕事を続けている方の理由や、選び方のアドバイスを皆さんに聞いてみましょう」と、そのほかのリスナーに呼びかけました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。まずは、同業他社への転職経験者や、飽きずに働き続けるための工夫を取り入れているリスナーからのアドバイスです。◆通勤距離が近いと、楽に長続きができる！自分も同業他社へ転職をしました。仕事が長続きする理由は、やりがいや職場の雰囲気など人それぞれだと思いますが、自分は通勤距離が近いと楽に長続きができます。今の会社は自宅から自転車で5分という距離です。朝はゆっくり出られて、帰りもすぐに帰宅できて最高の環境ですね（笑）。同業他社からの転職なので即戦力として見られ、仕事も安心して任せてもらえていますよ。（埼玉県 47歳 男性 会社員）◆異動が多い部署や仕事を選ぶのもひとつの手私は嫌なことがあっても、転職の大変さと天秤にかけた時「残る方が楽だ」と思ってしまって転職できずにいます。私は異動が多い部署におり、同じ会社でも異動をすると毎回全く違う環境や文化に置かれます。毎度異動するたびに「転職したのと同じじゃん……！」と思うので、異動が多い仕事を選ぶのもひとつの手かもしれません。仕事内容が同じで飽きてしまうのが理由であれば、2、3年周期で勝手に環境が変わるのでおすすめです！（埼玉県 28歳 女性 会社員）◆「毎日違うこと」が多い仕事なら続けられるかも私は今の会社を今月で辞め、来月から全く違う業界へ転職予定です。給料や社内の雰囲気、会社方針が自分と合っていれば長続きできますが、なかなか思うようにいかないことも多いですよね。業種にもよりますが、毎日同じことばかりの仕事よりは、毎日違うことが多くて新たな出会いや記憶に残るような仕事ほど長続きできるのかもしれません。過去に先輩から「嫌なことをすることが仕事」という言葉を聞いたことがありますが、辛くても「楽しい」と思えることができれば長続きできるのではないでしょうか。（東京都 29歳 男性 会社員）――続いては、転職を繰り返すことをポジティブに捉え、「自分の武器」として活かす視点のアドバイスです。◆同じ業界での転職経験は、立派なキャリアの財産！実は私もこれまでに何度か転職を経験していて、今の会社が5社目になります。転職はあくまで手段ですから、自分なりの目的や目指すものさえはっきりしていれば、どんどん挑戦していいと思っています。相談者さんは「同じ業界の中で転職を重ねてきた」とのことですが、これは本当に素晴らしい武器です！ その業界の全体像が、まるで頭の中に地図のように描けているはずですから、立派なキャリアの財産ですよ。仕事は「業界×職種」の掛け合わせでできています。どちらか一方だけを変える「軸ずらし転職」で、もし未経験の領域があれば挑戦し、フロント・ミドル・バックオフィスと一通りの業務を経験してみてください。業界に精通した「突き抜けた存在」になれれば、将来の独立やスカウトなど選択肢は一気に広がります。次の場所でやり切ったときに、また進むか留まるかを考えれば大丈夫。応援しています！（東京都 41歳 男性 会社員）◆「ある程度できると飽きる」のは、次のステージへ進むサイン私も相談者様と同じで1つの会社で長続きせず、現在34歳で2度転職し、今の会社が3社目です。以前、新卒で車の営業をしていた時の店長に「お前はすぐに辞めそうだな」と言われました（笑）。やる気がないという意味ではなく、「ある程度仕事ができると飽きて興味がなくなる」ということだったようです。確かに私は、ずっと同じ人と同じ環境でやっていくことに面白みを感じないので、これから定年までの約25年も転職を繰り返すんだろうなと、むしろ次の転職にワクワクしています。給料は絶対に落としたくないので着実にスキルは積みつつ、次のタイミングを虎視眈々と狙う日々です。相談者様のように同じ業界を転々とする働き方も、私はアリだと思いますよー！（神奈川県 34歳 女性 会社員）――最後は、思いがけず「25年」という長期勤続になったリスナーからのユーモアあふれるエピソードです。◆3年の壁を越えた理由は「5年ローン」と「辞め損ね」!?私は25年続いちゃいました。3年の壁を越えたのは、1年目で5年ローンで絵を購入したからです（笑）。同期はみんな営業だったので、転勤していったら辞めるつもりでしたが、自分自身が転勤してしまったので辞め損ねたのが本音です。最後は、もう少し働きたかったのに辞めることを決意したのですが……。反対に、知らない会社に飛び込む勇気や転職の心意気を教えてほしいくらいです！（東京都 45歳 女性 会社員）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM