リールに所属する日本代表FW上田綺世に対し、地元メディア『Le Petit Lillois』がル・マン戦でのパフォーマンスを高く評価した。

リーグ・アン第12節が28日に行われ、リールはル・マンと対戦した。前半終了間際の失点で先制を許したリールは、61分に同点に追いついたものの、試合終盤の88分にアントワーヌ・ラビラールに勝ち越しゴールを奪われ、1－2で敗戦を喫した。

この試合に先発出場した上田は、34分にネットを揺らした場面こそ直前のプレーでファウルを取られ、得点は認められなかった。それでも61分、相手DFラインの背後へ抜け出すと、巧みなバックヘッドでゴールを決め切り同点弾をマーク。25日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節バイエルン戦に続き、公式戦2試合連続ゴールを挙げた。

チームは敗れたものの、存在感を示した上田に対して『Le Petit Lillois』は10点満点中「7」点の評価を与えた。「ナタン・エンゴイと同時に際立った存在」と称賛した上で、次のように絶賛している。

「ゴールを決めるのに必要なのはわずかなチャンスだけで十分だ。ロビン・ファン・ペルシーを彷彿とさせる、ゴールに背を向けた状態でのヘディングシュートもその1つだ。守備陣が崩れた時、彼を止められるのは審判だけだろう」

【ハイライト動画】上田綺世が公式戦2試合連続ゴール！



