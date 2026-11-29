杉浦太陽と松井玲奈がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「杉浦太陽・松井玲奈 日曜まなびより」（毎週日曜 7:30～7:55）。「学びと成長」をコンセプトに、毎回さまざまなゲスト講師をお招きして、明日の暮らしがもっと豊かになる情報や気になるトピックをひも解いて、今よりもちょっと成長することを目指す番組です。11月29日（日）の放送テーマは、「その投稿、シェアする前に！ 誹謗中傷や偽・誤情報との向き合いかた」。総務省 情報活用支援室の山田文威（やまだ・ふみたけ）さんから、インターネット上の誹謗中傷や偽・誤情報への対策と、正しい情報を見極めるための方法について話を伺いました。“偽・誤情報”とは、意識的につくられた「ウソ」「ニセの情報」、勘違いや誤解によって広がった「間違った情報」「誤情報」を合わせた言葉です。最近では、生成AIによる精巧な画像を使った偽・誤情報も増えており、それを本物の情報と信じ込んでしまうケースも少なくありません。総務省では、一般の方がインターネット上の誹謗中傷被害などを受けた際の相談窓口となる「違法・有害情報センター」を運営しています。山田さんは、「2025年度の相談件数は7,000件に迫っていて、近年は高い水準で推移しています」と明かします。また、杉浦や松井もSNSなどで心ない言葉を受けることがあると言います。その場合、松井は「“見なかったことにする”じゃないですけど、触れずに静観していても『つらいな』と思うこともあります」と吐露。杉浦も「（SNS上で）たくさん良い言葉をもらって『ありがたい』と思うけど、キツい言葉のほうが（記憶に）残るんだよね。それでも『自分が我慢すればいいや』と思って、火に油を注がないようにしている」と共感します。実際に誹謗中傷を受けた人の多くは、投稿が掲載されたSNSの運営会社に削除申請を出します。しかし、サービスによっては窓口がどこにあるのか分かりにくいなどといった課題点がありました。これらを踏まえて法律が改正され、2025年4月に施行されたのが「情報流通プラットフォーム対処法」です。山田さんは、「この法律では、YouTubeやX、Instagramなど、大規模なプラットフォーム事業者に対して、誹謗中傷などの権利を侵害する投稿があった場合、被害者が削除を求めやすいよう申し出の窓口を整備し、公表することを義務づけています。さらに、削除の申し出があった場合には、速やかに調査をおこない、削除するかどうかを原則7日以内に判断して、被害者に通知することも義務づけています」と解説します。ただし、実際に削除されるかどうかはプラットフォーム事業者の判断にゆだねられるため、削除を申し出ても、必ず投稿が消えるわけではありません。また、これまでは「削除の基準が分かりにくい」といった課題も指摘されていました。そこで、今回の改正法により、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除基準をきちんと定め、それを公表することが義務づけられました。生成AIは日常生活をより便利で豊かにしてくれますが、近年、生成AIを使った偽・誤情報が深刻な問題になっています。実際、過去に大雨災害が発生したとき、生成AIでつくられた本物そっくりの浸水被害の画像がSNSに投稿され、それを信じた多くの人が拡散したことで混乱を招いたことがありました。災害時は一刻も早く正確な情報を得たいところですが、SNS上に偽・誤情報が広がると、何が本当なのか判断できなくなるおそれがあります。また、自分自身が誤った情報を信じ、知らないうちに拡散する側になってしまう可能性もあります。こうした問題に対し、総務省では技術面からの対策も進めています。一部では実用化も進んでおり、例えば、画像を読み込ませれば、そこに含まれている文章などを分析し、根拠となる情報の有無や、その内容を表示するアプリが登場しています。しかし、技術が進歩しても偽・誤情報を完全になくすことはできません。山田さんは、「法制度や技術による対策だけでなく、私たち一人ひとりが情報を正しく見極め、適切に行動する力を身につけることが大切です」と強調します。その一環として、総務省が進めているプロジェクトが「DIGITAL POSITIVE ACTION（デジタル・ポジティブ・アクション）」です。こちらは、一人ひとりに“情報を見極める力”を身につけてもらうため、総務省が趣旨に賛同する民間企業や団体と連携して取り組んでいるものです。山田さんは、「皆さんが安全にインターネットを利用できるような工夫をおこなっていただくとともに、そうした取り組みを知っていただくための特設サイトを公開しています。こちらでは、インターネットやSNS上の情報を正しく見極め、適切に活用するために役立つ、各企業や団体がつくった教材や動画コンテンツなどを掲載しています」と語ります。そして、最後に偽・誤情報に対処するための合言葉「ま・さ・か」を紹介します。「インターネットやSNSで情報に接したとき、すぐに信じたり拡散したりせず、まずは『待つ』。その情報が信頼できるものかどうか、ほかの情報源を『探す』。そして、公的機関のサイトなどで内容を『確認する』。こうした一人ひとりの小さな行動が、偽・誤情報の拡散を防いで、より良い情報空間につながっていきます。ぜひ今日から、シェアする前に『ま・さ・か』を合言葉に行動してみてください」と呼びかけました。番組のエンディングでは、杉浦と松井が今回学んだ「誹謗中傷や偽・誤情報との向き合いかた」について復習。2人が特に注目した点をピックアップして発表します。まず松井は“偽・誤情報に注意!! DIGITAL POSITIVE ACTIONのサイトをチェックしよう”とスケッチブックに書きました。続いて、杉浦は“ま・さ・か”と注目ポイントを挙げ、「情報を正しく見極め、適切に行動する力を身につけたい方はDIGITAL POSITIVE ACTIONのサイトをご覧ください」とコメントしました。＜番組概要＞番組名：杉浦太陽・松井玲奈 日曜まなびより放送日時：毎週日曜 7:30～7:55パーソナリティ：杉浦太陽、松井玲奈番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/manabiyori/番組公式X：@manabiyori_tfm