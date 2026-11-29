川崎フロンターレは29日、長崎戦でのサポーターの行為について声明を発表した。

発表によると、11月25日に『PEACE STADIUM Connected by SoftBank』で開催された2026／27明治安田J1リーグ第16節のV・ファーレン長崎戦において、ビジターサポーターエリアのスタンド（WELCOME STAND）最前列の柵の上で、フロンターレサポーター（1名）が飛び跳ねる行為があったという。

これを受け、川崎Fはクラブ公式サイトで「主管クラブであるV・ファーレン長崎様、施設管理者であるリージョナルクリエーション長崎様、V・ファーレン長崎サポーターの皆様をはじめ、観戦マナー＆ルールにのっとり応援していただいた川崎フロンターレサポーターの皆様、その他関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけしておりますことをお詫び申し上げます」と謝罪した。

なお、今後の対応については「当クラブにて当該サポーターを特定して聞き取りを進めるとともに、主管クラブおよび施設管理者と状況の確認を行っております。事実確認ができ次第、当該者への処分を決定いたします」と綴りながら、以下のように呼びかけている。

「川崎フロンターレでは引き続き『安全・安心』なスタジアム環境づくりを行ってまいります。サポーターの皆様におかれましては、観戦ルール＆マナーを遵守してご観戦いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします」