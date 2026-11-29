日本サッカー協会（JFA）は29日、「MIZUHO BLUE CHALLENGE NADESHIKO 2026 青さで、挑め。」ブラジル女子代表戦に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）のスターティングメンバーを発表した。

4－3－3、または4－2－3－1の布陣が予想され、中盤は長野風花と長谷川唯、トップ下に谷川萌々子。藤野あおばと宮澤ひなたが両翼に立ち、清家貴子がワントップとなりそうだ。

『エディオンピースウイング広島』でなでしこジャパンの試合を初めて開催する一戦は、13時55分からのキックオフを予定。日本テレビ系で全国ネット生中継、『TVer』でライブ配信される。

◆■スターティングメンバー

▼GK

1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）

▼DF

5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）

6 古賀塔子（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

3 石川璃音（エヴァートン／イングランド）

13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）

▼MF

10 長野風花（リヴァプール／イングランド）

14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）

19 谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）

▼FW

15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）

8 清家貴子（ブライトン／イングランド）

7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

◆□ベンチメンバー

▽GK

12 大場朱羽（レンジャーズ／スコットランド）

23 大熊茜（アストン・ヴィラ／イングランド）

▽DF

2 清水梨紗（マンチェスター・シティ／イングランド）

4 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

20 遠藤優（ウェストハム／イングランド）

21 白垣うの（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）

▽MF

16 山本柚月（デンバー・サミット／アメリカ）

17 浜野まいか（チェルシー／イングランド）

18 三浦成美（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

22 千葉玲海菜（ユヴェントス／イタリア）

▽FW

9 植木理子（ウェストハム／イングランド）

11 樋渡百花（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）