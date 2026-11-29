セリエA第13節が28日に行われ、首位ラツィオがトリノを2－1で下した。

42分と44分の連続得点でリードしたラツィオは、後半に1点を返されたものの逃げ切って勝利。開幕からの無敗継続で11勝2分けの勝ち点「35」に到達した。

データサイト『Opta』によると、セリエA第13節終了時点で勝ち点「35」以上を獲得したのは、今季のラツィオが史上7チーム目となる（※1勝が勝ち点2の時代は勝ち点3に換算）。1949－50、2005－06、2018－19、2019－20のユヴェントス、2017－18と2022－23のナポリが過去に達成しており、17－18のナポリを除く5チームがピッチ上の成績でリーグトップに立った（※05－06のユヴェントスはカルチョポリの制裁で剥奪）。

イタリアメディア『スカイ』によると、ラツィオを率いるジェンナーロ・ガットゥーゾ監督はトリノ戦後、次のようにコメントした。

「今日は誇りに思う。1ミリも引かなかったし、チームは本当に素晴らしかった。苦しむのは仕方ない。トリノ相手に楽な試合はない。チャンスはたくさんあったが、苦しむのは仕方ないことだ。それでも私たちの強さの秘訣は、メンタリティと意欲だ」

「順位を見る必要はない。私たちは1試合ずつ生きている。私たちは（シーズン開始前に）降格すると言われ、無能な集団だと言われていたことを忘れてはいない。私たちは懸命に働き、準備したことをピッチで表現しなければならない」

「もちろん悪い時期も来るだろう。それがいつ来るのか、チームが今のリズムで動けなくなって落ちてきたときには、何かを変えるかもしれない。だが、チームが生きているというサインを出してくれている間は…。今日も5人の選手が途中出場したが、その5人全員が大きな助けになってくれたと思う。それは私にとって重要なことだ」