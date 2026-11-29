フランスのフレグランスメゾンである「アンリ・ジャック」は、南フランスの自社農園で手摘みした希少なローズ「ローズドメ」を使用した新作コレクションを発表した。本コレクション「コレクション ドゥ ラトリエ」は、同じ南フランス産ローズドメを使用して作られているものの、収穫年ごとの個性を『神秘的（2023）』『純粋・優美（2024）』『濃厚・深遠（2025）』という異なる3つの表情で表現した3部作だ。

【画像】アンリ・ジャックの創造性と芸術性を象徴する限定コレクション「コレクション ドゥ ラトリエ」の新作3種（写真9点）

この3種は、現代的で自由な纏い方ができる軽いつけ心地の「レ・ブルーム」を採用。特許を取得した繊細なスプレーで肌・髪・衣服に「ミスト」として使用するのはもちろん、付け替え可能なノズルを外して手にとり首元になじませれば「スプラッシュ」として使用することも可能になっている。

本コレクションは全国で2026年12月2日（水）より受注を開始。日本への入荷予定は2026年12月中旬 を予定している。

ROSE TRÈS ROSE 2025/ローズ トレ ローズ 2025

カテゴリー：ローズ ド メ アンリ・ジャック

トップノート: ローズ

ミドルノート：HJローズ ド メ アブソリュート2025・ジャスミン・バイオレットリーフ

ベースノート：ウード・イリス・パチュリ・ベンゾイン

ROSE ALBA 2024/ローズ アルバ 2024

カテゴリー：フローラル/ウッディ

トップノート：ミント、シダーウッド

ミドルノート：HJ ローズ ド メ アブソリュート、ミモザ、トルーバルサム

ベースノート：サンダルウッド、アンバー、ホワイトムスク

ROSE AZUR 2023/ローズ アジュール 2023

カテゴリー：ローズ ド メ アンリ・ジャック / ウッディ

トップノート：ベルガモット・オレンジ・ヒヤシンス・コリアンダー・ゼラニウム

ミドルノート：ローズ ド メ アブソリュート・シダーウッド・カーネーション・

スイセン・コリアンダー

ベースノート：アンバー・ウード・チュベローズ・サンダルウッド・イリス

「コレクション ドゥ ラトリエ」

容量：各75mL

価格： 34万8700円（税込）（数量限定）

先行受注：2026年11月25日（水）〜12月1日（火） 伊勢丹新宿店 本館1階「アンリ・ジャック エクスペリエンス」にて開催

全国受注開始：2026年12月2日（水）より

日本入荷予定：2026年12月中旬を予定