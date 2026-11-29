フランスのフレグランスメゾンである「アンリ・ジャック」は、南フランスの自社農園で手摘みした希少なローズ「ローズドメ」を使用した新作コレクションを発表した。本コレクション「コレクション ドゥ ラトリエ」は、同じ南フランス産ローズドメを使用して作られているものの、収穫年ごとの個性を『神秘的（2023）』『純粋・優美（2024）』『濃厚・深遠（2025）』という異なる3つの表情で表現した3部作だ。
【画像】アンリ・ジャックの創造性と芸術性を象徴する限定コレクション「コレクション ドゥ ラトリエ」の新作3種（写真9点）
この3種は、現代的で自由な纏い方ができる軽いつけ心地の「レ・ブルーム」を採用。特許を取得した繊細なスプレーで肌・髪・衣服に「ミスト」として使用するのはもちろん、付け替え可能なノズルを外して手にとり首元になじませれば「スプラッシュ」として使用することも可能になっている。
本コレクションは全国で2026年12月2日（水）より受注を開始。日本への入荷予定は2026年12月中旬 を予定している。
ROSE TRÈS ROSE 2025/ローズ トレ ローズ 2025
カテゴリー：ローズ ド メ アンリ・ジャック
トップノート: ローズ
ミドルノート：HJローズ ド メ アブソリュート2025・ジャスミン・バイオレットリーフ
ベースノート：ウード・イリス・パチュリ・ベンゾイン
ROSE ALBA 2024/ローズ アルバ 2024
カテゴリー：フローラル/ウッディ
トップノート：ミント、シダーウッド
ミドルノート：HJ ローズ ド メ アブソリュート、ミモザ、トルーバルサム
ベースノート：サンダルウッド、アンバー、ホワイトムスク
ROSE AZUR 2023/ローズ アジュール 2023
カテゴリー：ローズ ド メ アンリ・ジャック / ウッディ
トップノート：ベルガモット・オレンジ・ヒヤシンス・コリアンダー・ゼラニウム
ミドルノート：ローズ ド メ アブソリュート・シダーウッド・カーネーション・
スイセン・コリアンダー
ベースノート：アンバー・ウード・チュベローズ・サンダルウッド・イリス
「コレクション ドゥ ラトリエ」
容量：各75mL
価格： 34万8700円（税込）（数量限定）
先行受注：2026年11月25日（水）〜12月1日（火） 伊勢丹新宿店 本館1階「アンリ・ジャック エクスペリエンス」にて開催
全国受注開始：2026年12月2日（水）より
日本入荷予定：2026年12月中旬を予定