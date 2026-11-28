ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「数秘術×タロット占い」。11月もいよいよ終盤。今月の運勢をチェックして、残りの日々を気持ちよく過ごしませんか？ この記事では、生年月日から導き出される「バースデー・ナンバー」から、2026年11月の運勢を見ていきます。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・夏目みやびさん）数秘術でのバースデー・ナンバーは、厳密には「誕生日の日にちだけ」をさしますが、この占いでは便宜上、月日を足したものをバースデー・ナンバーと呼びます。誕生日の月と日を足して、1桁になるまで足し続けてください。（例）8月16日8＋1＋6＝151＋5＝6よって、8月16日生まれの人のバースデー・ナンバーは「6」です。それでは、バースデー・ナンバーごとの運勢を見ていきましょう。急な変更などが起こりやすい時期ですが、冷静に対応することを心がけましょう。周囲とのコミュニケーションも大切に。親しい人に対して、少し攻撃的な口調になってしまうこともあるので注意が必要です。得意なことに磨きをかけていくと◎固定観念や、自分を束縛していたものから解放されそうです。自分の中で何かに区切りをつけ、新しい道へ進んでいく場合もあるでしょう。執着や甘えから抜け出すことで、モヤモヤした気持ちも解消され、夢や目標に向かって頑張れるようになりそうです。頑張らなくても物事がうまくいくことが多く、少し調子に乗ってしまうかも。エネルギーを怠惰な方向に使ってしまうと、後悔につながる可能性があるので気をつけましょう。目標を立てて、コツコツ努力していくとよさそうです。自分の意見が通らないなど、物事がうまくいかず、イライラしたり悲しくなったりすることも。そんなときは、悩み続けるのではなく、気持ちを切り替えて楽しめることをしてみましょう。伝統芸能など、昔から受け継がれてきた文化に触れると◎仕事やプライベートなど、さまざまな場面で成長できそうなとき。習い事を始めてみるのもよいでしょう。特に先生や目上の人の話はしっかり聞き、疑問があればその場で解決するように心がけて。悩みを抱えている場合も、解決に向けて進んでいけそうです。人前に立つ機会が増えるなど、注目を集めそうです。これまで考えてきたことを発表したり、自分の意見を伝えたりすることができれば、気持ちもスッキリするでしょう。恋愛面でも、デートがうまくいくなど、うれしい出来事が期待できそうです。急激な変化が起こるなど、何かと忙しい時期になりそうです。今できることに精一杯取り組んでいきましょう。強い意志を持って行動する姿は、周囲からも感心されそうです。いつの間にかリーダー的な役割を担うことも。自覚を持って行動してみて。技術を磨いたり、自分にできることを増やしたりすると、運が巡ってきそうです。今月は地道な努力が必要になるかもしれません。誘惑に負けず、将来を見据えて行動することが大切です。金銭管理を見直してみるのもよいでしょう。たとえ向かい風が吹いていても、その状況を面白がったり、楽しんだりすることができそうです。自分を支えてくれる人の存在が、強さやパワーの源になるでしょう。この時期に精神性を深めていくと、さらに魅力的な人物になれそうです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運を通じて、1人ひとりの個性が輝くような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など、数多くの占いコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/