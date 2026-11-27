ドルトムントがストライカーの補強を検討しているようだ。26日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

報道によると、ドルトムントはギニア代表FWセール・ギラシの“後釜”確保に向け、水面下で動きを見せているとのこと。2024年夏にシュトゥットガルトから加入したギラシは4年契約を締結し、ここまで公式戦111試合で68ゴール17アシストをマーク。今シーズンも15戦8発と高い決定力を発揮しているが、契約満了まで残り18カ月となる中、去就が不透明となっているようだ。

ドルトムントが獲得候補の一人として注視しているのが、フランクフルトで日本代表MF堂安律とともにプレーしているユネス・エブヌタリブ。23歳のストライカーは、2024－25シーズン途中までレギオナルリーガ・ズュートヴェスト（4部リーグ相当）でプレーし、昨年1月にエルフェアスベルクへ移籍。公式戦25試合で12ゴールを挙げると、今年1月にはフランクフルトへのステップアップを果たした。

昨シーズン後半戦は負傷もあり、5試合の出場に留まったが、今シーズンはブンデスリーガ開幕節でハットトリックを達成するなど、ここまで公式戦12試合で8ゴール2アシストをマーク。その活躍がユルゲン・クロップ監督の目に留まり、9月にはドイツ代表デビューを飾っている。

ドルトムントのオーレ・ブックSD（スポーツディレクター）は、2023年夏からの約3年半エルフェアスベルクの要職に就いており、昨年1月のエブヌタリブ獲得にも関与していたとのこと。現在も選手やその家族と連絡を取り合っているという。

なお、エブヌタリブと2031年6月末までの契約を結んでいるフランクフルトは、評価額を3500万ユーロ（約61億円）から4000万ユーロ（約70億円）と見積もっているようだ。