ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするコラム。今回は、俳優の井浦新さんが11月26日（木）に登壇した「ノボ MASH疾患啓発キャンペーン発表会」の様子をお届けします。井浦さんが2027年に取り組みたいことや、日々の健康管理についてこだわりを明かしました。井浦さんは長年、写真が趣味だったといい、来年取り組みたいことに「写真」をはじめとした趣味の充実を挙げます。「ずっと趣味で写真を続けてきて、日常や旅にカメラが欠かせません。カメラは相棒です」と笑顔を見せ、「何台かのカメラを使い分けながら写真を撮ることを楽しんでいるんですけど、2027年に挑戦したいと思っているのは、今まで趣味でやってきた写真たちについて、何か1回、それを推し進めて、皆さんに見ていただけるような機会が作れればと思っています」と自分の作品を積極的に発信していきたい思いがあることを打ち明けます。会場にはハッセルブラッドなど、普段使っている愛機も持参し、「写真の魅力はたくさんあります。ファインダー越しに見る世界を切り取るという楽しみもありますが、写真って一瞬という時間を閉じ込めているものでもあるんです。自分の心が動いた瞬間にシャッターを切って、その瞬間、その時間を閉じ込めたものを見返したときに、自分の心が動いた、感動した、好きとか美しいとか、そういった感情が全て詰まっていて、それを見返すだけでも心が動きます。旅をして、散歩して、どんなときでもシャッターを切って、カメラを使って写真を撮るということが心の潤いに繋がっていると思います」とその魅力を語ります。趣味を長く楽しむことに強いこだわりを持っているという井浦さんは「写真を撮れば撮るほど、もっと上手くなりたいという気持ちが大きくなります。モチベーションも上がりますし、自分にとっては技術も大切ですが、マインドフルネスな存在でもあると思っていて、その部分を大切にしています。写真を撮るという行為と、その写真を見る、時間を閉じ込める、その全てが心の潤いになるというか、自分自身をすごく幸せにしてくれるものだと実感しているんです」と話します。俳優業も井浦さんの好きなことの1つだと強調し、「趣味はもちろんですけど、仕事も好きなことの1つなんです。仕事を含めて、自分の趣味や好きなことを、長く楽しむことを心がけています。それを楽しめるっていうことは、間違いなく心が健康で潤っている状態だと思っています。心は体とつながっていますから、体にもいい影響を与えるだろうと思って趣味の時間を大切にしています」と話していました。今回のイベントは、1923年創立のデンマークに本社を置く世界有数のヘルスケア企業『ノボ ノルディスク ファーマ』が展開する「MASH（代謝機能障害関連脂肪肝炎）の疾患啓発キャンペーン」の発表会です。奈良県立医科大学 消化器内科学講座 教授の𠮷治仁志先生も登壇し、脂肪肝や、進行すると肝硬変や肝がんにつながる可能性を持つMASHについて説明をおこないましたが、井浦さんもキャンペーンにアンバサダーとして携わっている立場から、自身の健康への考えなどを紹介しました。井浦さんは以前から食生活に強いこだわりを持っていたといいます。「健康管理という意味では、食事の管理が一番実践しやすいところ。食事は野菜を中心とした食事を摂るようにしていて、タンパク質を摂ることも大切ですが、肉よりも魚のタンパク質を多く摂ることを心がけています」と話します。「特に青物のお魚はいいタンパク質で、筋肉も作ってくれます。あとオメガ3脂肪酸もあるので、できる限り摂るようにしています」とこだわりを打ち明けると、𠮷治先生から「素晴らしいです。手本のようです」と声をかけられていました。また、好きだという揚げ物を例に挙げ、「揚げ物も好きですけど、『揚げ物を食べない』じゃなくて、『食べ過ぎないよう』にしています。全く揚げ物を食べない生活になると、それはそれで好きなものを食べられないとなって、心が削られていくんです。揚げ物を食べるときは、その分野菜を食べるようにしたり、揚げ物を楽しんだら数日間揚げ物を食べる期間を空けるとか、なるべく量を摂りすぎない、立て続けにならないように意識しています」と話します。井浦さんは健康管理について、とてもストイックな一面を持っていて、様々なことを実践しているようです。「俳優の仕事は、体だけではなくて心も使う仕事。心身をケアする、セルフケアをしていくことを意識した生活習慣をおこなっています。例えば、1年に2回、多いときで3回、やりすぎないようにはしているんですが、断食をして酵素ドリンクだけを飲んで、最低3日間とか5日間、1週間とか、酵素ドリンクだけで過ごして、体の中の内臓を使わない、休ませてあげる期間を作ったりするんです」と酵素ドリンクを活用した健康法を紹介します。天然香料や合成香料を組み合わせて製品用の香りを開発・調合する調香師の仕事もおこなっていて、「自分で植物の精油で調香をして、体の調子や心の調子に合わせた香りを作って、それを1日のうちに定期的にシュッと体にふって、セルフケアをしたり、気持ちのスイッチングをしたりもします」と香りにも強いこだわりを持ちます。井浦さんはイベントで、結婚、子供の誕生を経て、健康に対する意識の変化があったことも強調していました。「昔は、それこそ10代、20代、30代とかは、糖分の多い飲み物を好んで飲んでいたんですけど、今はお茶とかコーヒーとか、糖分が入っていない飲み物が好きでよく飲むようになっています」と紹介。「やっぱり10代、20代、30代の頃は甘いものとか、添加物がたくさん入った食べ物を慣れ親しんだものとしてどんどん食べて、時間も気にせず、どんな時間でもお腹が空いたら満腹になるまで食べるとか、本当にそういうことをしていたんですけど」と過去の自分を反省しつつ、「でも、やっぱり自分を大切にという意識になったのは、家庭を持ってから」と打ち明けます。「自分の健康が自分だけのものじゃなくて、大切な人たちにも影響を与えたり、結婚して子供ができてとかっていうことをきっかけに、自分自身の生活に少しずつ変化が起きていったと思います。それを経て今の状態のように、緩やかになっていったという感じです」と感慨深げに話していました。