マンチェスター・ユナイテッドがコモに所属するアルゼンチン代表MFニコラス・パスに関心を寄せているようだ。27日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。

プレミアリーグで降格圏に沈むマンチェスター・ユナイテッドだが、ピッチ外では主将のポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスの去就が懸念材料となっている。契約満了が来年6月末に迫る中、クラブ側は新たな条件を提示したものの、給与などをめぐり合意に至っておらず。協議は今後も続く見通しだが、すでに2度のオファーを拒否されたことが報じられている。

B・フェルナンデスの契約には1年間の延長オプションも付随しているが、現時点では来夏の退団の可能性も否定はできず。そんな中、マンチェスター・ユナイテッドは後釜候補として複数の選手をリストアップしており、ニコ・パスの名前もその中に含まれているという。報道によると、同選手については今後の移籍市場での激しい争奪戦が予想されており、チャンピオンズリーグ（CL）出場権の有無が大きな要素となるようだ。

現在22歳のニコ・パスは2016年夏にレアル・マドリードのカンテラへ加入。トップチームでは2023－24シーズンに公式戦8試合に出場し、2024年夏にはコモへ活躍の場を移した。ここまで公式戦91試合出場25ゴール25アシストという成績を残しており、セスク・ファブレガス監督のもとでは不動のトップ下として躍動。今シーズンは公式戦16試合で6ゴール8アシストをマークしている。

また、先月下旬に行われたCLリーグフェーズ第3節では、マンチェスター・ユナイテッド相手に2ゴール1アシストを記録。4－1の快勝に大きく貢献した。

なお、レアル・マドリードは来夏に有効となる8000万ユーロ（約140億円）の買い戻し条項を保持しているが、ニコ・パス本人は古巣への復帰に前向きではないという。

【ハイライト動画】ニコ・パスがマンU相手に見せた圧巻のパフォーマンス