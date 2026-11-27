インテルは26日、ブラジル代表DFカルロス・アウグストとの契約延長を発表した。新たな契約期間は2031年6月末までとなっている。

現在27歳のC・アウグストは母国の名門コリンチャンスの下部組織出身で、2018年8月にプロデビューを飾った。その後、モンツァで3シーズンに渡って活躍し、2023年夏からインテルでプレー。左ウイングバック（WB）や3バックの一角を主戦場に、ここまで公式戦通算156試合出場10ゴール15アシストという成績を残し、2度のセリエA制覇やコッパ・イタリア、スーペルコッパ・イタリアーナ優勝に貢献している。

契約延長に際し、C・アウグストは「とても嬉しいし、クラブからの信頼に感謝している。これまで通り、ピッチの上でクラブに恩返ししたい。これからも成長を続け、インテルが常にトップに立ち、できるだけ多くのタイトルを獲得できるように貢献していきたい」と喜びを示しつつ、次のように周囲への感謝を強調している。

「まずはチームメイトに感謝しなければならない。彼らのおかげで、僕は成長することができている。いつも支えてくれているファンのみんなにも感謝を伝えたい。これからも全力を尽くし、できるだけ長くここに留まって、チームの勝利に貢献したいと思っているよ」

【公式発表】インテルがカルロス・アウグストと2031年夏まで契約延長！