レアル・ソシエダを率いるペッレグリーノ・マタラッツォ監督が、26日のクリスタル・パレス戦で結果を残したFWジョブ・オチエングを称賛した。同日、スペイン紙『アス』が伝えている。

サン・セバスティアンのクラブは26日、ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第5節でクリスタル・パレスと敵地で対戦。アンデル・バレネチェアの長期離脱に伴い両サイドの人選に注目が集まるなか、マタラッツォ監督は久保建英をベンチに置き、ゴンサロ・ゲデスとオチエングをスタメンで起用した。すると、この采配が的中。右サイドのポケットを取ったオチエングの折り返しから先制点が生まれたのだ。なおその後、ジョン・マルティンの退場が響いたチームは、1－2で逆転負けを喫している。

試合後、記者会見に出席したマタラッツォ監督。内容では上回ったものの、1ポイントすら取れなかったことについて、「我々はとても良いプレーをして、相手より優れていたと思う。それでも勝てなかった。サッカーとはそういうもの。勝利を目指して戦っている以上、結果には満足できないよ。けど、今日のパフォーマンスにはポジティブな要素もあった」と手応えを語りつつも、「これがサッカーなんだ。人生が常に公平ではないように、このスポーツもまた、必ずしも公平ではないということだよ」と悔しい胸の内を述べた。

そして48歳の指揮官は、この試合で結果を残したオチエングを称賛。「ジョブは素晴らしかった。とても力強いパフォーマンスだった」とした上で、出場なしとなった久保の名前を挙げながら、「彼を起用したのは、タケや他の選手を軽視したからじゃない。ただ単に、我々が今日、求めていた役割にジョブが適していたというだけのことだ。両サイドの選手が相手の背後を狙うことで敵陣に押し込み、同時に中盤で数的優位を作って試合をコントロールしたかった」と人選の意図を詳らかにした。

オチエングにとっては、公式戦8試合ぶりのスタメン出場に。マタラッツォ監督は、「彼はより多くのプレータイムを得る準備ができていることを証明した。とはいえ、タケがチャンスを失っているというわけじゃないよ。全員が常に準備を整えておく必要がある。ピッチに立ったときには、結果を残さなければならないということだ」とチーム内の競争を煽っている。

そんなレアル・ソシエダの次戦は、29日のラ・リーガ第14節セビージャ戦となる。

【ハイライト】退場者を出して逆転負けのレアル・ソシエダ