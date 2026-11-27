ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第5節が現地時間で26日に行われ、ホッフェンハイム（ドイツ）とシュトゥルム・グラーツ（オーストリア）が対戦した。

今シーズン、ホッフェンハイムはブンデスリーガでここまで4勝6敗を記録し、現在はボトムハーフの11位につけている。ELでも、前節終了時点で1勝1分け2敗と負け越しており、巻き返しのための兆しを手にしたい今節は、勝ち点で並ぶシュトゥルム・グラーツをホームに迎えた。

ホッフェンハイムに所属する町田浩樹が先発に名を連ねた一戦は、スコアレスで時計の針が進んだものの、前半終了間際の43分、アウェイチームが試合を動かす。左コーナーキックの流れから、最後はゴール前のこぼれ球に反応したウマル・ディアキテが左足でゴールネットを揺らし、シュトゥルム・グラーツが1点をリードしてハーフタイムに入った。

後半へ折り返してからも、シュトゥルム・グラーツの1点リードの時間が続いたが、72分、ホッフェンハイムが反撃へ転じる。72分、ペナルティエリア内でボールを受けたアダム・フロジェクが、反転から強烈な左足シュートを叩き込む。これで試合は振り出しに戻った。

直後の78分には、左コーナーキックから町田にシュートチャンスが到来するかと思われたが、ボールは僅かに合わない。それでも、勢いに乗るホッフェンハイムは80分、ペナルティエリア右のスペースでスルーパスを呼び込んだティム・レンペールが、マイナス方向へ折り返すと、バンベース・コンテはワントラップから右足でシュートをねじ込み、逆転に成功した。

試合最終盤の90分には、直前にピッチに送り出されたばかりのマックス・メルシュテットが、ペナルティエリア左の位置でアンドレイ・クラマリッチからパスを呼び込むと、タイミングをずらして技ありの右足シュートを沈める。ホッフェンハイムが勝利を決定的なものとし、試合はこのまま3－1でタイムアップを迎えた。

この結果、ホッフェンハイムは今季ELで2試合ぶり今季2勝目を記録。町田はフル出場し、最終ラインの安定に一役買った。

次節は12月10日に行われ、ホッフェンハイムはアンデルレヒト（ベルギー）と、シュトゥルム・グラーツはアウェイで毎熊晟矢、市原吏音が所属するAZ（オランダ）と、それぞれアウェイで対戦する。

【スコア】

ホッフェンハイム 3－1 シュトゥルム・グラーツ

【得点者】

0－1 43分 ウマル・ディアキテ（シュトゥルム・グラーツ）

1－1 72分 アダム・フロジェク（ホッフェンハイム）

2－1 80分 バンベース・コンテ（ホッフェンハイム）

3－1 90分 マックス・メルシュテット（ホッフェンハイム）