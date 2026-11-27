ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第5節が現地時間で26日に行われ、クリスタル・パレス（イングランド）とレアル・ソシエダ（スペイン）が対戦した。

今季、プレミアリーグで最下位と苦しい戦いを余儀なくされているクリスタル・パレスは、ELでは前節終了時点で1勝2分け1敗を記録。第1節でレフ・ポズナン（ポーランド）に4－0と快勝したものの、以降は白星がない状況だ。

対するレアル・ソシエダは、現在ラ・リーガで5位と悪くない序盤戦を過ごしている。だが、ELではクリスタル・パレスと同様に、ここまで1勝2分け1敗。第3節でリールストロム（ノルウェー）を6－0と粉砕したゲームが、今季ELで唯一の白星だ。

互いにELでの今季2勝目を目指すゲームに、クリスタル・パレスに所属する鎌田大地はスタメン出場し、レアル・ソシエダに所属する久保建英はベンチから出番を待つ。クリスタル・パレスの冨安健洋は、負傷の影響もあってメンバーから外れた。

序盤からレアル・ソシエダが主導権を握って試合を進める。35分と38分にゴンサロ・ゲデスが右足でゴールを脅かしたほか、ベニャト・トゥリエンテスが枠を捉えるミドルシュートを放つ場面もあったが、前半のうちに均衡が破れることはなく、スコアレスで後半へ折り返す。

後半に入ると、66分に均衡が破れる。レアル・ソシエダは右サイドへのサイドチェンジから、アルセン・ザハリャンからの落としを受けたゴンサロ・ゲデスがスルーパスを送り、ジョブ・オチエングがポケットへ侵入。中央への折り返しを、ママドゥ・サールが押し込み、レアル・ソシエダが先手を取った。

クリスタル・パレスはホームでなかなか自分たちの時間を作れていなかったものの、71分、ロングスローの流れから、ゴール前でジャン・フィリップ・マテタが倒され、PKを獲得。ファウルしたジョン・マルティンには2枚目のイエローカードが提示され、レアル・ソシエダは残る約20分間を10人で戦うこととなる。

このPKをマテタが冷静に沈め、試合を振り出しに戻すと、ここから流れはクリスタル・パレスに傾いていく。78分には、左ニアゾーンでジェレミ・ピノからのスルーパスを呼び込んだ鎌田が左足を振り抜いたが、サールのカバーに阻まれ、ゴールとはならない。

それでも82分、左サイドから中央へ持ち出したピノがクロスボールを送ると、ディフレクションしたセカンドボールを、ヨルゲン・ストランド・ラーセンがバイシクルで狙う。結果的にこれが絶妙なアシストとなり、最後はドワイト・マクニールが逆転ゴールを奪った。

後半ATには、クリスタル・パレスがこの日2度目のPKを獲得したものの、ジェレミ・ピノの放ったシュートはGKウナイ・マレロに阻まれる。追加点を奪うには至らなかったが、1点のリードは譲らず、試合はこのままタイムアップ。クリスタル・パレスが、ELで4試合ぶりの白星を掴んだ。なお、トーマス・フランク監督の就任後、公式戦初勝利となっている。鎌田はフル出場。久保に出番はなかった。

次節は12月10日に行われ、クリスタル・パレスは敵地で小林友希が所属するヤギエロニア・ビャウィストク（ポーランド）と、レアル・ソシエダはホームでトレエンセ（ポルトガル）と、それぞれ対戦する。

【スコア】

クリスタル・パレス 2－1 レアル・ソシエダ

【得点者】

0－1 66分 ママドゥ・サール（レアル・ソシエダ）

2－1 73分 ジャン・フィリップ・マテタ（PK／クリスタル・パレス）

2－1 82分 ドワイト・マクニール（クリスタル・パレス）

【ハイライト動画】パレスが終盤2発！退場者出したソシエダに逆転勝利/h4>