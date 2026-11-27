ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第5節が現地時間で26日に行われ、リヨン（フランス）とリールストロム（ノルウェー）が対戦した。

リヨンは現在リーグ・アンで4位、首位に立つパリ・サンジェルマンとは勝ち点差「6」と、上々のシーズン序盤戦を過ごしている。ELでも2勝1分け1敗と決して悪くはないスタートを切った中、リーグフェーズの折り返しにあたる第5節では、ここまで1分け3敗と苦しむリールストロムをホームに迎えた。

リヨンに所属する中村敬斗がベンチから出番を待つ一戦は、スコアレスで時計の針が進む。ハーフタイム明けからは中村をピッチへ送り出すと、リヨン攻撃陣の中心となり、ゴールを狙う役割を担う。

まずは60分、カウンターの流れからミドルシュートを放つ。67分にも敵陣で相手のビルドアップを引っ掛け、ペナルティエリア左の得意な位置から右足を振ったが、GKに阻まれた。

試合を通して主導権を握ったのはリヨンだったが、前半のコランタン・トリッソのチャンスを筆頭に、得点に結びつけることはできず。72分には再び中村に見せ場が到来し、カットインから右足を振ったが、強烈なシュートは僅かに枠の外。終盤にはPKを獲得しかと思われたが、VARを経て取り消しに。最終的に、均衡は破れぬままタイムアップを迎え、リヨンはELで3戦未勝利となった。

次節は12月10日に行われ、リヨンはホームでユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）と、リールストロムはアウェイでレフスキ・ソフィア（ブルガリア）と、それぞれ対戦する。

【スコア】

リヨン 0－0 リールストロム

【得点者】

なし

【ハイライト動画】中村はゴール前で存在感を示したが…