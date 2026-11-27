2026年２月に開催されたミラノ・コルティナ冬季オリンピック。出場選手の中で“世界最速のパティシエ”を目指すとして注目を集めたのが、長森遙南選手。というのも長森選手は、オフシーズンは所属する洋菓子ブランドのアンリ・シャルパンティエのお菓子作りを担うパティシエでもあるのだ。スケーターとパティシエの二刀流!? いや、実はゴルフもプロテストを受けたほどの腕前で、子どもの頃はスケート、ゴルフのほかにも様々な習い事に明け暮れ、三刀流、四刀流でも足りないほどの活躍ぶり。いろいろなことがとにかく楽しいと語る長森選手の強さの源はどこにあるのだろうか。

長森選手が、オリンピックへの切符を手にしたのは、25年の12月。五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権だった。ここで、500メートル、1000メートル、1500メートルの三冠に輝き、ミラノ・コルティナ大会への切符をその手に掴んだ。

「もちろんオリンピックには行きたいと思っていましたが、シニア戦にも出ていませんでしたし、ワールドランキングさえもなかったので、難しいかなと感じていました。本当にびっくりしました。選ばれた瞬間はもちろん嬉しかったですが、重い責任も感じました。個人戦だけではなくチーム戦もありますから、急ピッチで他の選手と一緒にリレーの準備もする必要があって、一番集中力を使った時期でもありましたね」（長森選手、以下同）

長森選手が初めてスケートに触れたのは幼稚園の頃。喘息の持病があり、その改善のために親に勧められて続けていたが、小学２年生の時、友達に誘われて行った教室でスピードスケートに出会う。そして、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのショートトラック・女子1500ｍで、この種目の日本選手最高の13位となった。そんな長森選手のユニークな点は、スケートと同時期に始めて並行して続けていたゴルフも、高校時代にプロテストに挑戦するほどの腕前だということ。

「スケートもゴルフも、喘息改善のためには何かスポーツをした方が良い、というので始めたのですが、その他にも塾に行って、そのあと水泳に行って、スケートに行ってゴルフ……と、いろいろな習い事をしていました。スケートのコーチからは、勉強も疎かにしてはいけないと言われていたので、とにかく忙しかったですね」

小学生にしては、目の回るような忙しさだったのではないかと思うが、長森選手はまるで苦にならなかったのだと語る。

「学校の友達とは学校で遊んで、そのあと、スケートはスケートの友達、ゴルフはゴルフの友達と遊ぶというように、それぞれの場に友達がいて、みんなに負けたくないと思って一生懸命にやってきた結果続けてこられたし、だからこそ他の人の何倍も楽しむことができたような気がします」

ひとくちに“楽しむ”と言っても、対象が多岐にわたればそれは簡単なことではないだろう。しかし、その“楽しむ力”があったから競技を続けられた。そして、その楽しさを支えてくれた周囲の存在が、オリンピックへの道を切り開いた。

「よく“いつも笑ってるね”と言われます。順風満帆でここまで来たわけではなかったですが、楽しんで笑っていれば福が来るかなとはいつも思っています。挫折さえも楽しんで、体のどこかを怪我しても、他の部位で人一倍強くなろうと考えることもできました。周囲の方のおかげもあって、よりポジティブに考えることができるようになったのも大きいと思います」

高校時代まで、ゴルフもスケートも、その他のことにも全力で楽しんできた長森選手。高校時代にはゴルフのプロテストに挑戦するも思いは叶わなかった。大学進学後もスケートにゴルフにと活躍し、卒業が近くなったとき一旦はスケート引退を考えたという。

「卒業後は小学校の先生になることを考えてもいたのですが、やっぱりオリンピックに出たいという気持ちが強くありました。今所属しているシュゼット（アンリ・シャルパンティエを展開する会社）は、ジュニアスケートの教室をサポートするなど普及活動をしていて、私もコーチとして入ったこともあったので、氷上競技部に入れてもらえませんかとお願いをしました」

競技を続けるため、長森選手が自ら道を切り開こうとして門を叩いた株式会社シュゼットの氷上競技部ができたのは2018年。かつては小山陸選手、2026年３月に引退した島根くるみ選手などが在籍し、現在は長森選手のほか松林佑倭選手が現役として活躍している。

「ケーキ作りは本当に難しいです（笑）。最初の頃よりはだいぶできるようになりましたが、周囲の方にはいっぱい迷惑をかけていると思います。でも、とにかく楽しくて。皆さんと喋るのも楽しいですし、この年齢で新しいことができるというのも中々ありませんから、それも楽しい。ここに来て良かったなと思います。

ただ、スケートのために食事制限をしているので、会社に来ると甘い匂いが漂っていて、目の前には美味しそうなフィナンシェが並んでいるわけなので、誘惑に負けないようにするのが大変です（笑）。いろいろ分かってくると面白くなって、家でも作ってみようかなと思ったりしています」

長森選手が楽しいと思うのは、スケートやゴルフなどのスポーツなのかと思いきや、パティシエの仕事にも楽しみを見つけ出したようだ。

「人にはいろいろな選択肢があると思います。私もスケートを続ける、続けないという選択肢があったのですが、あえてそれを狭めるのではなく、選択肢を減らさない方法を考えていったらここまで来られました。そうすれば、意外と物事はうまく行くように感じます」

では、いくつもの選択肢を残してきたことは、競技人生に何をもたらしたのか。

「ゴルフは一打で全てが決まります。その一打は、今後の人生で二度と経験することがないだろうなと思うほどのプレッシャーです。それに比べたら、“スケートはまだまだ取り返しがつく”と思える。そういう意味では、気持ちの上でも余裕を持って挑戦することができました。

また、ゴルフで重要なのは体幹で、スケートは下半身が重要です。つまり私は、ゴルフには人一倍の下半身で取り組むことができたし、スケートでは人一倍の体幹の強さがある。それぞれの競技で培ったものを生かせたことも大きかったと思います」

自ら競技を続けられる場所を求めて入った会社では、試合になると同僚がバスをチャーターして応援に駆けつけることもあるという。

「会社の皆さんには本当に感謝していて、多くの方に助けていただいているというのをすごく感じます。大学時代までは家族や仲間、同級生などが応援してくれることはあっても、会社のように周囲全体が応援してくれるという経験はありませんでしたから」

スケートを続けるという選択肢を残すために自ら動いたことで、それまでになかった環境や人とのつながりも生まれた。

「今後の目標は、ワールドランキングをつけるためにワールドカップへの挑戦することですが、一つ夢が叶えば、また違う壁が立ちはだかります。それも楽しみながら、周りの方の助けを借りつつ頑張っていきたいですね」

スケートはオリンピック出場、ゴルフもプロ並みの腕前、その他にもいろいろなものにチャレンジしてきた長森選手。多彩な経験が血となり肉となっていることは確かだが、スケートかゴルフか、競技か仕事か。ひとつを選ぶのではなく、長森選手は両方選ぶ道を探した。彼女の生き方から見えてきたのは、“夢をかなえるためには、必ずしも選択肢を減らす必要はない”ということかもしれない。

PROFILE 長森遥南

2002年、兵庫県生まれ。ショートトラックスピードスケート日本代表としてユニバーシアード冬季大会やアジア冬季競技大会に出場。関西学院大学卒業後、株式会社シュゼット・ホールディングスに入社。2025 年ハルビン大会では女子3000ｍリレーで銅メダルを獲得。さらに同年 12月の全日本選手権では女子500ｍ・1000ｍ・1500ｍで3冠を達成し、ミラノ・コルティナ冬季オリンピック日本代表入りが内定。2026年2月の本大会では、女子1500ｍで日本女子唯一の準決勝進出を果たして13位（日本女子最高位）、女子3000ｍリレーでは6位。競技と社会人生活を両立しながら、世界の舞台でメダル獲得を目指している。

text by Reiko Sadaie（Parasapo Lab）

写真提供：株式会社シュゼット・ホールディングス、長森遥南