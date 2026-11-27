帝国データバンクは2026年11月26日、全国の女性社長に関する分析調査の結果を発表した。2026年10月時点の国内企業約120万社を対象に、女性が社長(代表)を務める企業について自社データベースをもとに分析した。同調査の公表は今回で13回目となるが、統計として遡れる1990年からのデータも分析対象に含めている。集計対象は「株式会社」「有限会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」。

国内企業の女性社長比率は9.0%、6年連続で過去最高を更新

2026年10月時点の国内企業における女性社長比率は9.0%となり、前年の8.6%から0.4ポイント上昇した。6年連続で上昇し、過去最高を更新した。1990年の4.5%から上昇を続けているものの、依然として1割に満たない水準にとどまっている。

女性が活躍する社会や場面は整いつつある一方、女性が社長に就任し、経営者として定着するまでの環境には、まだ整備の余地があるという。

例えば、父親や夫の高齢化・病気などをきっかけに、十分な後継者教育を受けないまま代表に就任した場合、経営知識の習得や社内外からの信頼獲得が課題となる。また、事業とライフイベントの両立や、男性中心の起業家ネットワークのなかで情報にアクセスしづらいといった、女性特有の課題もあるとみられる。

2026年10月時点の国内企業における女性社長比率

女性社長比率は「不動産」が17.5%でトップ、「保育所」は38.7%

業種別に女性社長の比率をみると、「不動産」が17.5%で最も高かった。自身が相続した土地や賃貸物件を管理する会社の社長に就任するケースのほか、不動産賃貸業は従業員が少なくても事業を継続しやすい場合が多いことから、女性社長が多いとみられる。

次いで「サービス」が12.9%、「小売」が11.3%となり、消費者向けの「BtoC」業種で女性社長比率が高かった。

一方、その他の7業種は全体の9.0%を下回り、「建設」と「製造」はいずれも5%台にとどまった。「サービス」や「小売」と比べて男性従業員が多く、女性が活躍する場が限られる業種では、社長にも就任しにくい様子が表れている。

業種細分類別では、「保育所」が38.7%で最も高かった。前年から0.9ポイント低下したものの、引き続きトップとなった。次いで「化粧品販売」が37.1%、「老人福祉事業」が36.7%、「美容業」が32.7%、「身体障害者福祉事業」が26.8%、「知的障害者福祉事業」が25.3%と、美容関連や社会福祉関連の業種が上位に並んだ。なお、前年から最も比率が増加したのは「老人福祉事業」だった。

一方、女性社長比率が低い業種では「左官工事業」が2.8%で最も低く、下位10業種のうち9業種を建設業が占めた。残る1業種は、製造業の「金型・同部分品・付属品製造業」で3.5%だった。

業種別 女性社長の比率

女性社長は「55～59歳」が13.7%で最多、75歳以上は上昇傾向

女性社長の年齢構成比をみると、「55～59歳」が13.7%で最も高かった。男女雇用機会均等法の施行により、企業で女性が活躍する意識が高まったことなどが影響した年代とみられる。

また、「70～74歳」は11.0%で、前年の11.5%から低下した。一方、「75歳以上」は22.4%となり、2020年時点の18.4%から4ポイント上昇。毎年増加傾向にある。

現在は、1947年から1950年生まれの「団塊の世代」が75歳以上へ移行する期間にあたり、こうした人口構成の変化が影響していると考えられる。

女性社長比率は「徳島県」が12.3%で5年連続トップ、四国3県が10%超え

都道府県別では、「徳島県」が12.3%で最も高く、前年から横ばいながら5年連続でトップとなった。四国地方では徳島県、香川県、高知県の3県が10%を上回り、女性社長比率の高さが目立った。

西日本エリアは全体的に高水準で、九州地方では「沖縄県」が11.9%、「佐賀県」が11.2%となった。また、「青森県」は11.5%で全国3位となり、東北エリアで唯一10%を超えた。

女性社長比率の高い業種が多いことに加え、女性社長同士の情報交換がしやすく、勉強会などを開きやすい環境があるとみられる。

一方、17年連続で最も低かったのは「岐阜県」で6.8%。「愛知県」も7.0%となった。下位5県には、女性社長が少ない製造業の割合が高い中部・北陸エリアが並んだ。

女性社長の出身大学は「慶応義塾大学」が7年ぶりトップ

女性社長の出身大学別では、「慶応義塾大学」が285社(前年比10社増)で、7年ぶりにトップとなった。次いで「日本大学」が277社(同1社増)、「早稲田大学」が249社(横ばい)と、上位3大学はいずれも200社を超えた。

このほか、「青山学院大学」が192社(同10社増)、「上智大学」が165社(同11社増)、「同志社大学」が155社(横ばい)など、13校が100社台で続いた。

女子大学では「日本女子大学」が133社(同5社増)でトップとなり、10年ぶりに増加する結果となった。

女性社長の出身大学別

女性社長比率は今後も上昇か、起業家の育成・支援が課題

2026年の女性社長比率は9.0%となり、6年連続で過去最高を更新したものの、依然として1割を下回る水準にある。

帝国データバンクが2026年8月に発表した「女性登用に対する企業の意識調査(2026年)」でも、女性管理職の平均割合は前年から0.2ポイント上昇して11.3%となり、過去最高を更新した。ただし、上昇幅は小さく、女性管理職が一人もいない企業の割合は4割を超えている。

2026年4月には改正女性活躍推進法が施行され、常時雇用する労働者が101人以上の企業に対し、「男女間賃金差異」と「管理職に占める女性労働者の割合」の公表が義務づけられた。このほか、企業規模に応じて公表する情報が拡大しており、社内昇進を通じた役員・経営層への移行が促されている。

また、経済産業省は女性起業家支援事業として「GIRAFFES JAPAN」を展開し、全国で地域密着型の支援を実施している。女性起業家や支援者とのネットワーキングイベントの開催、女性起業家へのメンタリング・支援などを通じて、地域における女性起業家のロールモデル育成や支援体制の充実を図っている。

こうした政府の取り組みもあり、女性社長比率は今後も増加するとみられる。一方、女性社長の高齢化が進むなか、女性起業家の育成・支援を拡充するとともに、女性の登用や社内昇進を促す施策が欠かせない。