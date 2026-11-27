帝国データバンクは11月26日、「全国『女性社長』分析調査(2026年)」の結果を発表した。調査は、2026年10月時点での同社データベースをもとに、全国約120万社の事業会社を対象に女性が社長(代表)を務める企業について分析を行った。

国内企業の女性社長比率推移

2026年10月時点で、国内企業の女性社長比率は6年連続で過去最高の9.0%となった。ただし、統計として遡れる1990年(4.5%)から上昇を続けているものの、依然として1ケタ台にとどまっている。年齢構成比は、｢55～59歳｣(13.7%)が最も高く、男女雇用機会均等法の施行により企業で女性が活躍する意識の高まりなどが影響した年代とみられる。

業種別にみると、「不動産」(17.5%)がトップに。自身が相続した土地や賃貸物件を管理する会社の社長に就任するケースのほか、不動産賃貸業であれば従業員が少なくても事業を継続しやすいケースも多いことから女性社長が多いよう。そのほか、「サービス」(12.9%)や「小売｣(11.3%)といった「BtoC｣業種で女性社長比率が高かった。

業種細分類別では、「保育所」が最多の38.7%。そのほか「化粧品販売」(37.1%)、「美容業｣(32.7%)といった美容関連業種や、「老人福祉事業」(36.7%)、「身体障害者福祉事業」(26.8%)、「知的障害者福祉事業」(25.3%)といった社会福祉関連が上位に並び、「老人福祉事業」は前年から最も増加した。

出身大学別でみると、「慶応義塾大学」が285社(前年比10社増)で、7年ぶりにトップとなった。次いで「日本大学」(277社、同1社増)、「早稲田大学」(249社、横ばい)も含め上位3大学が200社を超える結果に。そのほか、「青山学院大学」(192社、同10社増)や「上智大学」(165社、同11社増)、「同志社大学」(155社、横ばい)など13校が100社台で続いた。

また、都道府県別では「徳島県」が12.3%で5年連続トップに。四国地方では「徳島県」「香川県」「高知県」の3県が10%を上回っており、女性社長比率の高さが目立っている。西日本エリアは全体的に高水準で、九州地方では「沖縄県」(11.9%)や「佐賀県」(11.2%)などが高かった。また、「青森県」は11.5%と全国3位となり、東北エリアのなかで唯一10%を超えた。