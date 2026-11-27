ドイツサッカー連盟（DFB）は26日、アイントラハト・フランクフルト・フラウエンに所属するドイツ女子代表FWラウラ・フライガングに対し、アンチ・ドーピング規則違反で16カ月の出場停止処分を科したことを発表した。

DFBは公式声明にて、同選手に処分を下した経緯について「同選手は2025年3月11日から2026年2月23日までの間に、計3回の居場所情報関連義務違反を犯した。世界アンチ・ドーピング規程第2.4条および各国のアンチ・ドーピング規則に違反したとして、DFBからの通知日である2026年6月8日を起算日とする16カ月間の資格停止処分を科す」と説明している。

世界アンチ・ドーピング規程第2.4条は、競技外検査（抜き打ちのドーピング検査）を円滑に実施するため、アスリートに義務付けられている居場所情報の提出や検査に関するルール。12カ月以内に合計3回の居場所情報の提出漏れや検査未了を繰り返すと規則違反となる。このため、今回の処分は禁止薬物の陽性反応によるものではなく、あくまで手続き上の違反となる。

今後の復帰スケジュールについて、DFBは「2027年10月8日以降にあらゆる公式競技会への参加資格を取り戻す」と発表。なお、「資格停止期間満了の2カ月前となる2027年8月8日以降はチームトレーニングへの合流が認められる」と伝えている。また、2026年2月23日以降の個人成績は失格となるが、所属クラブおよび代表チームが収めた成績については影響を与えないとされている。

現在28歳のフライガングは、2020年2月にドイツ女子代表デビューを飾り、これまで国際Aマッチ通算45試合出場で17ゴールを記録。フランクフルトでも背番号「10」とキャプテンマークを託されている。しかし、今回の処分により、来年6月から7月にかけてブラジルで開催されるFIFA女子ワールドカップへの出場は絶望となった。