バルセロナに所属するスペイン代表MFロドリとデンマーク代表DFアンドレアス・クリステンセンが、29日に控えるラ・リーガのデポルティーボ戦で戦列復帰を果たす可能性があるようだ。26日、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が報じている。

負傷離脱していた両選手は「ともに負傷から順調に回復している」模様。翌27日のチームトレーニングに合流する予定となっており、デポルティーボ戦への出場可否を見極めるための最終検査を受ける見込みだという。

ロドリに関しては、今月3日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節アストン・ヴィラ戦でハムストリングを負傷。当初、離脱期間は4週間から5週間と見込まれていたが、予想よりも早期の復帰の可能性が報じられており、早ければ今週末の実戦復帰となりそうだ。

また、クリステンセンは今月8日に一度戦列復帰を果たしていたが、その後左ふくらはぎに違和感を訴えてビジャレアル戦とCLのサバフ戦を欠場。こちらも状態は順調に上向いており、デポルティーボ戦でのメンバー入りへ視界は良好と伝えられている。

一方、直近のサバフ戦にアレハンドロ・バルデが同試合で足首をねん挫した可能性が報じられており、現在は精密検査の結果を待っている状況だという。