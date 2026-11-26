南米サッカー連盟（CONMEBOL）は21日、2028年に開催されるコパ・アメリカ2028の大会概要を発表した。

次回大会で通算49回目の開催を迎えるコパ・アメリカは、2028年6月9日から2028年7月9日にかけて開催されることが決定。開催地は前回大会に続きアメリカに決まった。参加チーム数も前回同様の合計16チームとなり、CONMEBOL加盟の10カ国に加え、北中米カリブ海サッカー連盟（CONCACAF）から6チームが参戦する。

CONCACAFから出場する6枠については、2027年6月17日から7月11日にかけて開催されるCONCACAFゴールドカップ2027の成績に基づいて出場権が与えられることもあわせて伝えられている。なお、CONMEBOLとCONCACAFは戦略的パートナーシップ協定の延長を発表しており、この合意に基づいてアメリカでのコパ・アメリカ2028の開催が実現する運びとなった。

発表に際し、CONMEBOLのアレハンドロ・ドミンゲス会長は次のようにコメントを寄せている。

「CONMEBOLコパ・アメリカは単なるトーナメント以上の存在だ。これは、私たちのアイデンティティ、歴史、そして南米サッカーの偉大さを象徴するものだ。2028年、私たちは再びその情熱をアメリカに届け、CONCACAFとの歴史的な提携関係と、大陸全体のサッカーの発展を推進し続けるという共通の決意を再確認します。この新たな大会は、サッカーに国境はなく、大きな可能性を信じれば、さらに遠くまで行けるということを示す絶好の機会となるでしょう」