パリ16区、ブローニュの森の手前にあるマルモッタン・モネ美術館で、「Histoires de paysages. De Monet à Hockney (1890-2026)」が開かれている。風景の物語、モネからホックニーへ。風景画の展覧会と聞けば、穏やかな絵が並ぶ午後を想像する。ところが入口で渡されるのは、もっと硬い問いだ。戦争の世紀に、風景を描くことにどんな意味があったのか。

【画像】モネの睡蓮からホックニーまで。風景画でたどる一世紀の道程（写真18点）

企画したのは風景表象の研究者ピエール・ヴァット。彼は11の章を「停留所」と呼び、展覧会全体を「横断」と名づけた。旅の言葉である。ならばこちらも、乗り物の話から入ってみたい。

睡蓮と、ひとつの橋

最初の部屋にモネの《睡蓮》が掛かっている。1918年11月12日、休戦の翌日に、モネは友人のクレマンソー首相へ手紙を書き、勝利の記念として睡蓮の大作を国に贈りたいと申し出た。

壁の解説が面白い。当時、戦争を描く定番は円形の大パノラマだった。観客は中央の高みに立ち、戦場のすべてを見渡す。すべてを見るが、何の危険も冒さない。モネはそれを裏返した。水平線も岸もない水面で観客を包み、全体を一望することを不可能にしたのだ、と。モネ自身はそれを「終わりのない全体」と呼んでいる。

この《睡蓮》がここにある理由は、ラベルの最後の1行に書かれている。次男ミシェル・モネ、1966年の遺贈。ミシェルは自動車好きで知られた人だった。その年の2月3日、ジヴェルニーにある妻の墓からの帰り道、ヴェルノンの橋で事故に遭い、87歳で亡くなる。橋の名はクレマンソー橋という。父が睡蓮を託した相手の名である。

橇、船、バス、そして中古のダッジ

モネは旅をする画家でもあった。1895年の1月、54歳の彼は消えない雪を求めて北へ向かう。汽車と船を乗り継いでノルウェーへ渡り、オスロ近郊の村から徒歩と馬橇で雪原へ入った。零下20度の戸外にイーゼルを立て、2か月で29点を描いている。《ノルウェーの風景、青い家》の雪は白くない。薔薇色と青だ。

同じ頃、北欧の画家たちも動いていた。フィンランドのガッレン＝カッレラは1909年、パリのサロンに出品した足で家族を連れてアフリカへ渡り、ナイロビ郊外に1年半ほど暮らした。《Hwandoni Hills》は、北の森を描いてきた筆が赤道の光に出会った記録である。デンマークのハマスホイはその逆で、コペンハーゲンから遠くない丘へ出かけただけだった。ライラは伝承では古い王家の都とされる土地だが、彼の画面には遺跡も人も道もない。草地と3つの木立と、夏の空があるだけだ。

イヴ・タンギーの場合、乗り物は人生そのものを変えた。船乗りだった彼は1923年、パリの街を走るバスの窓から画廊に掛かるデ・キリコの絵を見て、飛び降りたと伝えられる。美術教育を受けたことのない男が、その日から画家になった。

そしてエドワード・ホッパー。《灯台の丘》の前で、オクタンの読者ならきっと足が止まる。1927年、ホッパーは絵が1枚1500ドルで売れた金で、初めての自動車を買った。中古の1925年式ダッジである。その夏、彼は車を北へ走らせてメイン州の岬にたどり着き、この灯台を描いた。雨の日には車が移動式のアトリエになったという。研究者は、車の機動力がこの絵を可能にしたと書いている。丘を見上げる低い視点は、道端に車を停めた人の目の高さだ。

高みに立つ人、月を撮る少年、川へ戻る男

写真も並んでいる。写真を仕事にする者として、ここは素通りできなかった。

エリナ・ブロテルスの《Der Wanderer 2》は、フィヨルドを見下ろす岩の上に立つ女性の後ろ姿。ロマン派の画家フリードリヒが描いた有名な旅人の、あの位置である。高みから世界を眺める男の像に、フィンランドの写真家は自分自身を立たせた。見下ろす特権は誰のものだったのか、と問うように。

ハンス・ハルトゥングの《月》は1916年の写真で、撮ったのは12歳の少年だ。自作の望遠鏡にカメラをつなぎ、自分で焼いた。暗室の手違いで、1枚の印画に月が2つ並んでしまう。半世紀後、伴侶の画家アンナ＝エヴァ・ベルイマンが、この失敗作をもとに《ハンスのための2つの月》を描いた。

エリック・アントワーヌの《ラ・マジェル》は紙の写真ではない。ガラス板そのものが像を持つ、19世紀の湿板写真である。彼は薬品を自分で調合し、毎年同じ川へ戻って同じ場所に三脚を立てる。古い技法を使うのは懐かしさのためではなく、制約が好きだからだという。版を刷る仕事をしている僕には、その言い分がよく分かる。そして正直に書いておくと、この作品の銀の光は、ここに載せた写真では伝わらない。

運ばれていくもの

ここまでは、画家が自分の意志で風景へ入っていく話だった。展覧会はその裏側も見せる。

アンドレ・マントレ＝マルテルの小さなエッチングは、1915年のロレーヌの戦場を描いている。杭と鉄条網だけが立つ野。版は銅ではなく、弾薬箱の内張りの亜鉛板だった。前線で手に入る金属に、前線の風景を刻んだのである。描かれた村フェ＝アン＝エは両軍の間で跡形もなく壊され、戦後は別の場所に建て直された。

ポール・ナッシュの《Totes Meer（死の海）》では、月の下に波が凍りついている。波ではない。撃墜されたドイツ機の翼と胴体だ。1940年、ナッシュはオックスフォード近郊カウリーの集積場でこの光景を写真に撮った。残骸が集められていたのは、近くのモーリス・モーターズの工場で再利用するためである。自動車工場は当時、飛行機を造り、直していた。

ピエール・ビュラリオの《風景》は、刷りに使う版枠の中に布と緑の板を収めただけの作品で、それでも地平線が見える。彼は解体現場の窓枠や煙草の箱、そしてシトロエン2CVのドアを絵の材料にしてきた人で、同じ1990年には2CVの名を持つ《風景》も作っている。車は風景へ行く道具から、風景そのものの素材になった。

チャイヤ・ストイカの絵の前では、言葉が少なくなる。雪原を列車が横切っていく。画面の端に子どもの風船が3つ。ストイカはオーストリアのロマの家に生まれた。馬を商い、旅をして暮らす一族である。1939年に旅を禁じられ、1943年、10歳になる年の春に、家族とともに貨車で運ばれた。3つの収容所を生き延び、55歳で回想録を書き、それから独学で絵を描き始めた。風景は、あの日の子どもの目の高さで描かれている。同じ「乗り物」でも、自分でハンドルを握るのと、扉を外から閉められるのとでは、まるで別のものだ。

エメリック・リュイセの《向こう岸》は、青い海の写真が2点。青写真の技法で刷られているが、像を止める最後の工程をわざと行っていない。陽の光を受けるうちに像は薄れ、やがて青一色の面になる。紛争地で出会い、ヨーロッパへ渡ろうとして海に消えた友人に捧げた連作である。青は海の色であり、欧州の旗の色でもある。この連作がBMWの支援する滞在制作から生まれたことも、書き添えておきたい。

風景は歴史を覆い隠す、と企画者は言う。草は戦場を覆い、海は人を覆う。この展覧会のどこにも「自動車」という言葉は出てこない。けれど1点ずつ絵の来歴をたどると、風景の130年は、人がどうやってそこへ行ったか、あるいはどうやって連れて行かれたかの130年でもあった。

並木道

最後の部屋に、デイヴィッド・ホックニーの《Tree Tunnel, 20 August》がある。イースト・ヨークシャーの、村と村をつなぐ農道。両側から木々が枝を伸ばし、緑のトンネルを作っている。

ホックニーがこの土地を描き始めたのは1997年、死の床にあった友人を見舞うためにロサンゼルスから戻ったときだった。母の家と友人の家の間を毎日車で走るうちに、少年の頃に見た丘が目に入ってきた。2005年の夏、彼は道端にイーゼルを立て、この1枚を描く。

画面の下半分は道である。轍が2本、奥へ延びている。見る者は高みにいない。道の上に立っている。パノラマの丘の上から世界を眺めた19世紀の観客は、130年かけてここまで降りてきたことになる。

ラベルには「1937-2026」とあった。ホックニーは今年の6月11日、ロンドンで亡くなった。88歳だった。展覧会の開幕は9月である。「モネからホックニーへ」という題は、企画されたときには、いま生きている画家へ向かう矢印だったはずだ。それが、没後100年のモネから、この年に逝ったホックニーへと、静かに意味を変えた。

並木の奥に、黄色い光が見える。麦畑だろう。轍はそこへ向かっている。

Musée Marmottan Monet（マルモッタン・モネ美術館）

2, rue Louis-Boilly, 75016 Paris

https://www.marmottan.fr

「Histoires de paysages. De Monet à Hockney (1890-2026)」

会期：2027年1月31日まで

巡回：グルノーブル美術館 2027年3月5日〜7月4日

写真・文：櫻井朋成 Photography and Words: Tomonari SAKURAI