日本代表FW上田綺世がバイエルン撃破の立役者となった。

チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節が現地時間25日に行われ、上田が所属するリールはバイエルンと対戦した。前半にセットプレーから先制を許したが、62分に敵陣ボックス内で味方のラストパスを収めた上田が、ゴール右下隅へ狙い澄ましたシュートを沈めて同点に。その3分後にはカウンター攻撃からオウンゴールで勝ち越し、2－1で勝利した。

反撃の口火を切る同点ゴールを記録し、今大会初勝利に大きく貢献した上田。10月中旬に負った足底筋膜断裂によって1カ月以上の戦線離脱を余儀なくされていたが、復帰後初先発となった一戦で早速結果を残した。

試合後、ダヴィデ・アンチェロッティ監督はクラブに対して「ハーフタイムの時点で不安はなかった。選手たちも私も、もっとやれるはずだ、もっと勇気を持ってプレーできるはずだと感じていた。後半に入り、攻撃面でより強い決意を持って臨むことができ、それが観客を熱狂させた。ファンとの一体感が生まれたことで試合の様相が変わり、選手たちにも自信が芽生えた。この勝利は当然の結果だと思う」とコメント。勝利を噛み締めたつつ、上田のパフォーマンスについては次のように語っている。

「アヤセの得点は、ゴールがどこにあるのかを完全に把握している選手ならではのものだった。リヨン戦でも同じような形を狙っていたが、今回は見事に成功させた。彼はそれほど多くのチャンスがなくてもネットを揺らせる選手であり、それは非常に重要な資質だ。もっとも、多くのデュエルに関与しなければならなかったので、彼にとってはタフな試合だっただろう。コンディションは万全ではないが、しっかりと役割を果たしてくれた」

欧州最高峰の舞台でも改めて得点力の高さを示した上田。新天地リールですでにエースの風格が漂っている。

【ゴール動画】日本代表エースがバイエルン相手に見せた冷静沈着なフィニッシュ！