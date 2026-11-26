チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節が25日に行われ、クラブ・ブルッヘ（ベルギー）とリヴァプール（イングランド）が対戦した。

アンドニ・イラオラ新監督のもと、まずまずのシーズン前半戦を過ごしているリヴァプール。CLではアトレティコ・マドリード（スペイン）、LASKリンツ（オーストリア）、ビジャレアル（スペイン）を下して開幕3連勝を飾った。しかし、前節は敵地でフェネルバフチェ（トルコ）に敗戦。仕切り直しの1勝を目指す今節は、ベルギー屈指の名門で、3シーズン連続の本大会参戦となるクラブ・ブルッヘのホームに乗り込んだ。

開始早々の13分、リヴァプールがミスを突いて先制する。クラブ・ブルッヘのビルドアップに対してハイプレスをかけ、GKヤン・ゾマーのパスミスを誘発。左サイドのブラッドリー・バルコラから内側を駆け上がったドミニク・ソボスライへボールが渡り、グラウンダーの折り返しをアレクサンデル・イサクが押し込んだ。出鼻を挫かれたクラブ・ブルッヘの反撃は実らず、前半は0－1で終了する。

後半に入り59分、敵陣内でボールを保持するリヴァプールはフロリアン・ヴィルツからボックス内のイサクへパスが渡り、3人目の動きで抜け出してきたソボスライが落としを受けてフィニッシュへ持ち込んだが、ここはGKゾマーが好セーブ。対するクラブ・ブルッヘは69分、右サイドを起点とした見事なパス交換から攻め込み、ハンス・ヴァナケンのラストパスを受けたフェリックス・ルマレシャルが左足を振るも、今度はリヴァプールのGKアリソンが鋭い反応を見せる。

一進一退の攻防が続く中、リヴァプールが終盤に畳み掛ける。まずは79分、自陣でのボール奪取からロングカウンターを発動し、リオ・エングモアが力強いドリブルで持ち運ぶと、パスを受けたヴィルツがボックス手前左から右足一閃。狙い澄ましたコントロールショットが左ポストを叩いてからネットを揺らし、リードを2点に広げる。その3分後にはGKアリソンのパントキックを収めたイサクが独力でボックス内へ持ち込み、GKゾマーとの1対1を制した。

試合は0－3で終了し、リヴァプールが今大会4勝目を挙げた。次節、クラブ・ブルッヘは12月8日にアウェイでナポリ（イタリア）、リヴァプールは9日にホームでポルト（ポルトガル）と対戦する。

【スコア】

クラブ・ブルッヘ 0－3 リヴァプール

【得点者】

0－1 13分 アレクサンデル・イサク（リヴァプール）

0－2 79分 フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）

0－3 82分 アレクサンデル・イサク（リヴァプール）

【ハイライト動画】ヴィルツの鮮烈ミドルも！…終盤畳み掛けたリヴァプールが3発快勝