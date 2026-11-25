連覇への挑戦が始まる。昨季の皇后杯を制したサンフレッチェ広島レジーナは、11月28日に今大会の初戦を迎え、愛媛県のニンジニアスタジアムで愛媛FCレディースと対戦する。

広島は赤井秀一監督就任1年目の昨シーズンに皇后杯初優勝を達成。シーズン序盤の苦しい時期を乗り越えて、3年連続となるタイトル獲得を果たした。赤井監督体制2年目の今シーズンはWEリーグ、WEリーグカップ、皇后杯の3冠を目標に掲げてスタート。連覇がかかった皇后杯で最初のタイトル獲得に挑む。

2年連続の栄冠をつかむために“チーム一丸”での戦いを誓うのはFW李誠雅とMF瀧澤千聖。右サイドのポジションを争う関係でもある2人は、大会連覇の鍵を握る存在だ。

昨シーズンの2人は対照的な1年を送っていた。瀧澤は右ウイングの主力として好調を維持していたが、開幕直後に右ひざの大ケガを負って無念の長期離脱。李は負傷者が続出したチーム事情を受け、本職のセンターフォワードから右ウイングにコンバートされて新境地を切り開いた。皇后杯では李が全5試合に出場して2得点を記録し、決勝ではチームを勢いづける先制点を決めて初優勝に大きく貢献。瀧澤はチームが日本一に輝いた瞬間をピッチの外から見守った。

今シーズンはそんな2人の活躍がチームの飛躍に不可欠だ。李はレギュラーの座に定着し、これまで公式戦10試合に出場して1ゴールを記録。ストライカーの神谷千菜が負傷離脱中のため、トップでもウイングでもプレーできる朝鮮民主主義人民共和国代表FWの得点力に期待がかかる。

瀧澤は長いリハビリ期間を乗り越え、今シーズン開幕直後の9月に約1年ぶりの復帰を果たした。これまで公式戦11試合に出場してエディオンピースウイング広島での初得点を含む3ゴールを記録。復活を遂げた背番号10が新たな風をもたらしてチームを勢いづける。

大阪府出身の27歳で2024年1月に加入した李と、長野県出身の25歳で2022年6月に加入した瀧澤。チーム内でも珍しい組み合わせの2人に様々なテーマを用意し、お互いの印象やポジション争い、そして皇后杯連覇に向けて語ってもらった。

取材・文＝湊昂大

◆お互いの印象

――まずはお互いの印象をお聞きしたいのですが、2人が初めて会ったときのことは覚えていますか？

李 初めては覚えてないかな。

瀧澤 でも、入団の記者会見の「牧草牛」（※1）がおもしろすぎて、『この人おもろいわ』って思ったのが最初でした（笑）。

（※1）2023－24シーズン新加入選手発表会見で李が食事管理について話した際、「よく食べるもの」という質問に対しての返答。

李 印象に残っているのは、吉田（安芸高田市サッカー公園）で初めてトレーニングマッチをしたとき。まだお互いのプレーをわかっていなかったけど、チセから『なんでも好きにしてくれたらいいよ。合わせられるから』って言われて『すごいな』って思ったことだね。

瀧澤 今は更衣室が違うし、オフで遊ぶのもあまりないから、アウェイの移動とかホテルで一緒にご飯食べるときとかに喋る感じ。でも1回、1時間くらい何人かで恋愛話をしたことがあって、あれは面白かった。

李 あったね（笑）

――お互いのキャラクターをどう見ていますか？

李 チセは明るいけど、とっても芯がある人。ケガで苦しい時期があったり、思うように行かない時もあったと思うけど、常に笑顔を忘れずに、サッカーを本当に楽しんでいる姿が印象的です。本当にサッカーが好きな子なんだなっていう印象は今も昔もあります。

瀧澤 ソンアはサッカーに対してはめっちゃ真面目だし、誰よりもストイックだし、いつも「魂」って言っているぐらい熱い人。でもギャップもあって、普段はめっちゃ抜けているし、何を言っているかわかんないときが多くて（笑）。キャンプでやった勝手にランクづけの動画撮影（※2）のときも、全部を自分に例え始めて、全部自分軸でランキングを見ていたので、意味わかんなくて（笑）。だから突っ込んだら、おもしろい人って感じです。

（※2）クラブ公式の動画「【レジっち】2026夏・開幕前キャンプに潜入！ここでしか見られない選手の姿を大公開！」の『自由すぎる女王の「勝手にランキング」のコーナー』

◆お互いに聞きたいこと

李 週に何回トレーニング入れてる？ 入れる日入れない日は流動的なのか、それとも自分のコンディションで変えているのか、それとも試合の何日前かって考えてやるのか。

瀧澤 ベースとして今は復帰明けだし、まず練習前に毎日ジムに行く。

李 練習前に？

瀧澤 そう。練習前にジム行って1時間ぐらいは絶対にストレッチとか刺激を入れる。その上で、練習終わりは週2日はちゃんとウエイトトレーニングをしている。基本火曜日にしっかりおもりを持って、筋肉痛をちゃんとこさせる。それで、試合の前日か前々日ぐらいに練習で溜まった筋肉痛とかも含めて一旦マッサージで落としてから、もう1回ウエイトを入れて軽い筋肉痛を持っているぐらいで試合に行く。ちょっと筋肉が張っている方が好き。ナイターゲームがある時は、試合日の午前中とかにちょっとジムに行く。

李 そこでもウエイトを持つ？

瀧澤 ちょっと持つかな。軽めのおもりを持って、またちょっと刺激を入れる。

李 それって年齢で変わってきた？ 10代と20代で変わった？

瀧澤 そこまで気にしてなかったけど、変わってきたかも。前の方が週2、3でバッチバチにやってたから。もう『筋肉痛やばい』みたいな。痛めてるかもぐらいまでやっていたけど、その塩梅を調整するようになった。

李 （塩梅を）見つけられるようになるよね。

瀧澤 最初は週始めじゃなくて、木曜とか金曜にバッチバチに入れて試合に臨んでいたけど、それがケガにつながったり、いろんなことがあったから、だんだん週始めに行くようになった。そこからちゃんと疲労を落として、またちょっとトレーニングを入れてっていう感じに変わってきた。逆にソンアのほうが気になるかも。

李 え、でも似てる。週初めに結構やって、ちょっとケアして抜いて、試合の2日前に瞬発系を入れたウエイトをやるかな。

瀧澤 歳を重ねて「抜く」を知った。抜いていいんだ、みたいな。

李 そう。あんまり抜きすぎるのもよくないけど、別に痛いところがなくて、やれるんだったらそこまで抜かないし。でも、そういった部分は、レジーナに来ていろんな人を見て自分で研究したかな。特にフクさん（福元美穂さん）とか、カエさん（中村楓／現・ニュータイペイ・ハンユアンFC）とかを見て。試合当日はコア（体幹系トレーニング）に時間を割くのも限られているから、朝にコアを入れといて、スタジアムではお尻とかハムストリングとかに軽く刺激を入れてゲームに入るとか。

瀧澤 でも、そこ（試合前）はレジーナって特殊じゃない？ みんなそれぞれがそれぞれにやっていて、あんまり喋っていないし、ホワホワもしていない。もうみんなスタジアムに行ったら、それぞれのルーティンがあって、お互い干渉せずにやるよね。それは今まであんまりなかった。

李 そうなんだ。

瀧澤 みんなでアップしたり、仲いい人が何人かでチューブ使ったりとかはあったけど、レジーナはみんながそれぞれ真剣にやるから、プロだなって感じするかも（笑）。やり方もそれぞれだし。

李 自分はレジーナに来て1年目から基本ずっとキンさん（近賀ゆかりさん）、フクさんの横でアップして、ずっとどうやっているのか見ていた。特にキンさんが前十字じん帯を切ってリハビリしている時とかは、そこまでストレッチに時間をかけずに自分でケアしてすぐグラウンドに行ってずっと刺激しているのを見て、そういう手もあるんだなって思った。自分はどっちかと言ったら、可動域とかいっぱい出してから、刺激を入れていくタイプだったけど、キンさんは1回しっかり汗をかいてからやっていたから、そういうのを真似しながら今の自分の形になっていった。まだ調整中だし、模索中だけど。

瀧澤 一生、模索中だよね（笑）

――逆に瀧澤選手が李選手に聞きたいことはありますか？

瀧澤 ソンアの練習が終わってから寝るまでのルーティン！

李 長い。長い（笑）

瀧澤 すごいらしいんですよ。それが聞きたい。

李 そんなすごくないよ。誰が言ってた？（塩田）満彩さん？ メグ（伊藤めぐみ）？

瀧澤 いや、人は売らないよ！（笑）

李 簡単にいうと、昼を食べたあと昼寝したら、ウエイト行って戻ってきて、時間にもよるけど、自分でケアして、ご飯を作る時間。何を食べるかとかに結構こだわっているので。

瀧澤 これいつか短編動画にしてください、ソンアの食事！

李 それをやったあとは浴槽を洗って、お風呂入って。

瀧澤 毎日湯船に入る？

李 うん、基本。ウエイトの前は熱めで45度とか。

瀧澤 ウエイトの前に入るの？

李 ウエイトの前日に。ウエイトで痛めたところが早く回復したり、痛みが楽になったりすることがあって。前日に1回熱めの湯船に入って、ウエイトをした日はぬるめのお湯にバスソルトを入れて。あとはストレッチして、もう8時半ぐらいには……。

瀧澤 もうベッド！？

李 8時半ぐらいにはもう照明を落として、間接照明ぐらいにして、9時ごろに就寝。

瀧澤 早い（笑）

李 もう8時ぐらいには電話がきても勝手に切れる設定にしていて。どうせ誰からも電話こないけど（笑）。

瀧澤 じゃあ8時以降はソンアに連絡取れないんだ（笑）じゃあ連絡は8時より前にするね（笑）。

――ナイトゲームの日はどうしていますか？

李 めっちゃ昼寝します。朝もちょっと遅めに起きて、昼寝を結構しないと眠たくなるので寝ますね。（試合の）6時間前ぐらいには1回寝て。ナイターの前日の夜は1時間遅くします。もうめっちゃ眠たいんだけど我慢。

瀧澤 わかる。ナイターの前日はめっちゃ眠いけど、もうちょっと起きとかないとって。

李 そう、起きとかないとと思って我慢して、（アウェイのときは）強制的に誰かを散歩に連れて行ったり（笑）

瀧澤 絶対に誘わないでください（笑）

李 それでも、寝たくなるから寝ちゃうんですけど、あんまり寝すぎてもしんどくなるので。基本自分は9時間とか10時間ぐらい寝ている人なので。

瀧澤 えーすごい！

李 8時間でいいかなって感じだけど、寝られるんだったら9時間とかしっかり寝ます。平日でも。

◆レジーナの好きなところ

瀧澤 いっぱいある。どれがいいかな。

李 じゃあ、あんまり出してないところ。仲がいいとかはなしで。

瀧澤 それやめよう……はい！（挙手） 試合で集客イベントがありますとか、誰かが引退しますとか、何かイベントをみんなでやりましょうっていう声がかかった時に、それに対してみんながめちゃめちゃ全力で取り組んでくれるところが好きです。そういう雰囲気は新加入の選手が来たり、選手が入れ替わったりしても引き継がれているし、一緒にやっていない選手とかに対しても、じゃあ何か動画撮ろうとか、この間も（福元さんの引退セレモニー用の）歌を歌おうってなった時に、ちゃんと歌ってくれるところがレジーナの良さだと思います。

李 めっちゃ思う。自分もそれを言おうとした。

――選手が入れ替わっても、そうした雰囲気はどうやってできるものですか？

李 自分は創設メンバーではないけど、いまのレジーナの空気感や上下関係のない雰囲気は、やっぱりキンさん、フクさんとか、当時いた先輩方が作ってくださったおかげだと思います。それが受け継がれているのはレジーナの文化になっているということだし、やるときはやって、ピリッとさせるときはピリッとさせるのが文化になっていると思います。上からも下からも同級生からも学ぶことが多くて、そういうところがレジーナの良さだし、自分はめっちゃ好きです。

瀧澤 レジーナというか、サンフレッチェの好きなところは、ファンのみなさんの一体感。やっぱりレジーナもできて、年々ファンのみなさんも増えてきてくれていますし、サンフレッチェっていう大きい枠組みとして受け入れてもらえてきているのかなって思えてきました。やっぱりアウェイでも本当に多くの人が来てくれますし、最近では男子しか行ったことなかったけど、レジーナ初めて来てそこから好きになりましたっていう人がすごく多く来てくれるので、そこはサンフレッチェのいいところだと思う。

――ピッチ内で好きなところはありますか？

瀧澤 お互いを尊重していて、年齢とか関係なく、いいプレーに対しては褒めるし、お互いのいいプレーを引き出そうとするところ。ドリブルが上手い選手に対してはそういうプレーを周りが作るし、パスが上手い選手に対してはみんながどんどん動き出しするし、お互いがお互いにいいプレーを引き出そうとするのは、めちゃめちゃレジーナのいいところだと思います。

――ホームスタジアムのエディオンピースウイング広島の良いところは？

李 やっぱりピッチからサポーターの顔の表情も全部見えるところはいいなって思います。歓喜も落胆も全部わかるので（笑）。

瀧澤 確かに、全部伝わる。

李 結構リアルなので、それを受けてやっぱり頑張ろうと思うし、「あちゃー」とも思うし。

瀧澤 でも、なんか同じタイミングで同じ感情を共有できるからいいよね。

李 良い言葉だな。感情の共有。

瀧澤 なんか差がないというか、自分たちが「おぉー！」って思った時はファンのみなさんも「おぉー！」ってなるし、「あぁ…」に対しても「あぁ…」ってなるし、一緒に戦っている感じはしますね。

◆赤井監督体制について

――赤井監督はどんな人ですか？

李 シャイ。

瀧澤 シャイだし、見た目ちょっとチャラいじゃん？

李 そうか？

瀧澤 見た目とか声とか、いかつくて、ちょっと怖い感じだけど、でもめっちゃシャイだと思う。

李 めっちゃシャイだと思う。たまに目ぱちくりしながら喋っているし（笑）。

瀧澤 でも、言葉選びとかめっちゃ考えているんだろうなって思う。それはめっちゃ感じるかも。

――赤井監督が掲げるサッカーはどんなスタイルですか？

李 攻守においてアグレッシブに前に前に出るサッカー。

瀧澤 守備は高い位置からより早く奪って、より早くゴールへ。攻撃も後ろからつなぐけど、その中でもより最短で少ないパスで早くゴールに向かう。早く前へっていうイメージが多いです。今までの監督ともまた違うし、自分の感覚も全てを今までより早くしないと追いつかないですし、準備とか予測はより早くする意識は持つようになりました。

――そうしたアグレッシブなサッカーを選手としてどう捉えていますか？

李 ゴールに向かうエネルギーを出す上では、自分の特徴を出せるのでやりやすいですし、シュウさんが持っている攻撃に対しての柔軟な考えはすごく学ぶことが多いです。細かい立ち位置とかも設定してくれていて、そういうわかりやすい説明があるのでイメージしやすいですし、チームで共有しやすいと思います。

瀧澤 個人的には縦に早く、ゴールに早く向かうサッカーは好きだし、前から守備でガツガツ行くのも好き。引いて守るよりはどんどん出ていきたいし、攻撃のところも『数的不利でも1人でどんどん仕掛けていいよ』って言ってくれるので、そこは好きですね。

――赤井監督のもとで個人的に成長を実感するところはありますか？

李 シュウさんのもとでウイングにコンバートしてくれたおかげで幅が広がりました。特にウイングとかサイドの守備をしたことがなかったので、そこの意識や、1人で2人を見るところは身についたし、守備の面でより成長したと思います。攻撃の面では特にラインブレイクの部分。自分は足元で受けることを特に求められていないのもあったし、『より怖いところに行ってほしい』と何回も言ってくれたので、ゴールに向かう姿勢とか、そこからの崩しのアイデアとかにチャレンジしています。ゴール前の入り方、ゴール前に関わる回数が増えて、得点もできるようになってきたので、そこは成長していると思います。

瀧澤 私は去年ほとんどやっていないので、今1年目って感じですけど、自分の良さが生かせるサッカーだと思っています。レジーナに来て、今まではビルドアップや、みんなでつないで綺麗に崩すことを教えてもらっていましたけど、それプラス、『もっと自分で仕掛けていいよ』、『1人で完結していいよ』って言ってもらえます。ビルドアップや崩しももちろん大事ですけど、個での打開やドリブル突破は昔からずっと自分が貫いてきたプレーなので、そこがより生かせるサッカーだと思っています。まだまだそれにチャレンジしているし、またシーズン終わりに向けて、もっと成長できたなって言えるように得点やアシストを積み上げていきたいです。

――練習を見ていても監督と選手が話している姿が多いですが、赤井監督のコミュニケーションの取り方はいかがですか？

李 シュウさんになって1年目の昨シーズンは前から行く守備とか、それを90分間続けるのかどうかとか、いろんな問題が出たり、ケガ人が出たりしてうまくいかなかったときに、シュウさん自身もめっちゃ喋るようになってくれて、シュウさんが考えていることを共有してくれるようになりました。自分たちもシュウさんに喋りかけて、もっとこうした方が自分たちはやりやすいとか、自分はこうしたいとかを伝えて、シュウさんは絶対に否定もしないし、チャレンジして成功したらそれが正解だし、正解に自分で持っていけばいいって常にポジティブに言ってくれるので、縮こまることなく、シュウさんのおかげで大きくプレーできています。

瀧澤 私はプレーについて割とシュウさんよりテラさん（寺内良太ヘッドコーチ）と話すことの方が多くて。今は試合ごとに結構何シーンか映像持ってきてくれて、このシーンどうしたかったかとか、逆にシュウさんはこういうプレーを求めているよとか、そういうところでテラさんとコミュニケーションを取っていることの方が多いです。

――瀧澤選手が怪我で離脱していたときは監督とどう交流していましたか？

瀧澤 合間、合間で『どんな感じ？』って気にかけてくれてはいました。自分からはあんまり行かなかったですけど、向こうが話しかけてきてくれたら話すぐらいでしたね。でも、『早く戻ってこい』ってめっちゃ言われましたし、それはひしひしと伝わっていました（笑）。

◆右サイドのポジション争い

――2人は右サイドのポジションを争う関係でもあります。李誠雅選手から見て瀧澤選手はどんなプレイヤーですか？

李 自分はチセのプレーを見て学ぶことが多いです。特にウイングになって、わからないことも多いし、今も探り探りやっている部分もあって、持ち味も特徴も違うけど、チセのプレーは参考になるし、チセが持ったら何かしてくれるっていう空気感は羨ましいなと思っています。

――お互いのプレーで参考や学びになるところはありますか？

李 やっぱりチセはボールを持って時間を作れるし、左右両足で遜色なく蹴られるので、カットインしてシュートもあるし、縦に行ってクロスを上げたり周りを使えたりするので、ボールの持ち方や見る場所、パスの受け方はとても参考にしています。

瀧澤 逆に私は……。

李 いや、ないだろ！

瀧澤 まじであるの！ これマジであって。自分は割と足元で受けて自分で仕掛けようっていう意識が強くなっちゃうけど、ソンアはサイドから斜めにダイアゴナルで裏を取りに行くので、そこの動きとかタイミングは今までの自分にはなかった考えだった。あと、クロスに入っていく場所やタイミングは、一生分かっていなかったけど（笑）、それをソンアがやってくれたからめっちゃわかりやすくなった。クロスに対してどこに入って、いつヘディングできるのか、後ろで触るのか前で触るのかとかを判断するのが難しかったけど、今はクロスが上がるタイミングとかで、どこでスピード上げようとか考えていて、そこはマジでソンアのおかげ。でも難しいよね。

李 難しいね。

――李選手は右サイドでプレーするときにどんなことを意識していますか？

李 自分はチセのようなプレーしろって言われてもできないので。自分の特徴はどんどんラインブレイクだったり、ゴールに向かうパワーだったりは意識しているので、サイドで時間作って仲間を活かすのもそうだし、左サイドからのクロスに対して大外で待っているんじゃなくて、ゴール前で得点できる位置に立つことは、自分の特徴を活かすためにも意識しています。

――瀧澤選手は外から李選手の右サイドでの活躍をどういう思いで見ていましたか？

瀧澤 でも、ソンアが活躍してくれるのはめちゃめちゃうれしかったし、別に争いっていう感じはなかったです。毎試合見ていて最初はソンアもめっちゃ悩みながらやっていて、守備も攻撃も「どうしよう」って感じがめっちゃ伝わってきたけど、シーズン終盤にかけてソンアらしい右サイドがどんどん出来上がっていて、それは面白いなと思いました。逆に、だからこそ自分はソンアとはまた違う良さがあるっていう再認識もできたので、そんなにメラメラっていう感じではなくて、どっちが出てもどっちの良さもあると思っています。

――李選手は瀧澤選手に対して右サイドでのライバル意識はありますか？

李 自分も特段そのチセに対して意識はないです。やっぱり自分はもともとFWの選手だし、チャンスがあればFWでも出たい。でもチームを助けられるんだったら、試合に出てなんぼだと思うし、昨季ウイングやったからこそ、FWで出た時に今までと違ったプレーもできるようになって幅が広がったと思います。特別指定の選手とか新加入の選手も入ってきて、チームの競争が生まれるのはとってもいいことだし、自分はどっちかと言ったらいつも試合に出ていたわけじゃないので試合に出て当たり前っていう環境でもないし、いい緊張感が練習中から生まれているので、これからも切磋琢磨していける良い仲間でありたいなと思います。

◆昨季の皇后杯の振り返り

李 やっぱりレジーナって持っているなって本当に思いました。やっぱり3強のチーム（日テレ・東京ヴェルディベレーザとINAC神戸レオネッサ）を破っての優勝でしたし、その中で自分が1番印象に残っているのはメグのベレーザ戦のゴール（※3）。

（※3）皇后杯3回戦の日テレ・東京ヴェルディベレーザ戦。伊藤めぐみが前半12分に先制点を決めて2－1で勝利した。

瀧澤 いや、よかったね！

李 自分はベンチで見ていたけど、やっぱり誰が出てもしっかり準備してしっかり結果を出す。それを見ている選手も刺激を受けて、次に奮闘できるように準備するっていうのがチームとしていい循環になったし、メグのゴールのおかげで決勝まで行けたって自分は思っています。メグには言ってないけど。

瀧澤 言ってあげてよ！

李 メグはいつも準備を怠らないし、一緒にプレーしたら本当にいつも助けてくれるので感謝しています。あのゴールはめっちゃよかったし、忘れられないですね。

――決勝戦で決めた李選手の先制ゴールはいかがですか？

瀧澤 いや、あれめっちゃよかったよ。

李 あれは本当にみんなのおかげです。

瀧澤 もう、うちら（メンバー外の選手たち）は大興奮だった。

李 自分のゴールっていうよりも、メグのゴールを含めてみんなでつないで行った決勝だったので。元旦っていうプレッシャーもあって、試合前にカエデさんに『どうしたらいいですか』って言ったら、深く頷くだけ。「大丈夫」ともなんとも言われなくて、「いけ！」みたいにどしっと構えるだけだったのを覚えています（笑）。だから、やっぱりみんなに支えられて、みんなのおかげで取れたゴールでした。昨季はチームとして本当に苦しかった時期もあったし、やっぱり楽じゃなかったから。みんなで泥臭く戦って、ボンズ戦（※4）もギリギリだったので、簡単じゃないと感じました。だから、今シーズンも皇后杯が始まるけど、覚悟を決めて戦いたいです。

（※4）皇后杯初戦のVONDS市原FCレディース戦。上野真実の得点で先制するも試合終了間際に失点し、延長戦の終了間際に小川愛がPKを決めて2－1で辛勝

――昨季の序盤は赤井監督のサッカーへの適応や負傷者続出の影響で難しい時期もありましたが、皇后杯の東京NB戦前後がターニングポイントだったと思います。振り返っていかがですか？

李 キャプテンのモモさん（左山桃子）がケガでいなくて、リーグも大事な試合を落として、（チームが）バラバラになっていったというよりは、お互いがお互いに矢印を向けすぎていたので、選手ミーティングをしてもう1回チームとして戦うことを再認識しました。その後にしっかりベレーザに勝てたことでチームとして歯車がカチッとあったし、やっぱり一体感や仲間を信じる力、広島のために、チームやクラブのためにっていう思いがそろったときにレジーナの力が発揮できると思うので、そこで勝利できたことでその後もいいリズムで勝ち進めたと思います。

――そうした困難を乗り越えて、元日の国立という大舞台で優勝した瞬間はいかがでしたか？

李 うれしかったです。シュウさんやテラさんが新しく入ってきて、いろいろレジーナの体制が変わっていった中で、それでもキンさんやフクさん、先輩たちが築いてきた文化があったからこそ取れたタイトルだと思うので、その進化を証明できたのがうれしかったです。

――瀧澤選手はスタンドから見ていましたが、チームが優勝した瞬間はどう見ていましたか？

瀧澤 もうただのファンでした（笑）。『みんなよかったねー！』みたいな感じで（笑）

李 チセのこういうところが本当にすごい！ 普通だったら悔しいし、次は自分がやってやろうと思うのに。もちろん、そういう思いや悔しさがないわけないと思うけど、やっぱりみんなにはそのチセのエネルギーが伝わっていたと思う。

瀧澤 いや、マジで先に喜びが来るよ。うちら（メンバー外の選手たち）はピッチからめっちゃ上で見ていて、絶対に届かない距離なのに、めっちゃ指示を出していたし、めっちゃみんなに声をかけてた。前が記者席だったけど、記者の人が振り向くぐらいずっとやっていたから（笑）。でも、みんなのプレーを見ていたら、うちらもしれっとは見てられない。もう「いけ！頑張れ！」ってなるから。みんなのプレーも良かったし、チームで勝とうとする空気感も良かったから。

李 そこはなかなかチセのようには振る舞えないと思う。立派です。

瀧澤 素晴らしかった。

李 ありがとうございます。

――瀧澤選手としては悔しさや「今年は自分が」っていう思いもありましたか？

瀧澤 いや、それは全然ありますね。それはあるけど、でもみんながそうやって結果を残してくれるから、自分もそれに続こうと思えるし、そういうチームに復帰しようって思えたので、お互いにいい効果があったと思います。

◆皇后杯連覇に向けて

瀧澤 「連覇に向けて」って言えることが素晴らしいよ。優勝しないと言えないことだから。ありがとう、みんな。

李 ありがとうございます。良いよね、皇后杯って。

瀧澤 優勝っていいよ。

李 ちょっと違うもんね、リーグ戦と。

瀧澤 試合に出ていても出ていなくても、そこに向かっていくことが無駄じゃないと思えるし、でもやっぱり復帰したからこそ『次は自分もピッチで』とは思うし、それを楽しもうとは思いますね。結果がどうであれ、優勝に向かってチームみんなで戦っていくこと、その過程の方が重要だと思うし、それで結果がついてきたらもっといいかなと思います。いよいよ始まりますけど、絶対に簡単じゃないし、難しいとは思うけど、そういう時こそまたチームで一丸となって1つの目標に向かって頑張りたいです。

――連覇に必要なことは何だと思いますか？

李 みんなが1つになることじゃないですか。トーナメントだし、リーグとは違っていろんなスタジアムでやるし、いつもと環境やレギュレーションも違うし、総力戦になると思うので、昨季そうだったように誰が出てもチームのために役割をしっかり全うできたら自ずと結果はついてくる。逆に1人でも欠けたら難しいと思うので、自分たちが星3つ獲るために、今季1つ目のタイトルに向けて全員で団結して、もちろんサポーターもクラブもみんな一緒になって一歩一歩進むことが1番大事だと思います。

瀧澤 やっぱり1つになることですね。自分は出ていないメンバー側の気持ちもわかるので、うまくみんなを巻き込んでいきたいです。そこは得意なんで（笑）。出ていない選手も、メンバー外の選手も含めて、みんなの気持ちをまとめてやれたらいいなと思うし、自分が復帰して試合に出て活躍することも、今ケガをしている選手にとっていいニュースになると思うので、ケガ人の気持ちも含めて全部背負って戦いたいです。

――皇后杯において個人の目標やお互いに期待することはありますか？

瀧澤 はい！（挙手） 自分のクロスからソンアに点を取ってほしい。別にクロスじゃなくてもいいんだけど、アシストで点を取ってほしい。

李 そうですね。ベレーザ戦（※5）でチセと久しぶりに公式戦で一緒にプレーして、やっぱり距離感が近かったし、やりやすかったので、自分が生きるためにもチセの力が必要だし、チセを生かしてあげられるように自分も頑張りたいです。

（※5）10月18日のWEリーグ第4節。瀧澤がエディオンピースウイング初得点を含む2ゴールを挙げるも2－3で惜しくも敗戦。

瀧澤 皇后杯の目標にしよう！ 2人で点を取る。

李 2人でいい崩しをしたり、2人でゴールを取ったりしたいね。

瀧澤 公約だよ、公約。

李 楽しみだね。いろんなことが起きるから。

瀧澤 ワクワクする。うまくいかないことや厳しいことに取り組む過程が楽しいから。

李 間違いない。簡単じゃないからこそね。

瀧澤 120パーセントでやりましょう！

李 頑張ります！