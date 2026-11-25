コヴェントリーに所属する日本代表MF坂元達裕が、プレミアリーグ第11節の“チーム・オブ・ザ・ウィーク”（週間ベスト11）に選出された。24日、プレミアリーグ公式サイトが伝えている。
坂元は21日に行われたプレミアリーグ第11節のクリスタル・パレス戦に先発出場すると、1－1で迎えた30分にジャック・ルドニのパスを胸トラップで収めてから左足を一閃。強烈なミドルシュートを突き刺して勝ち越しゴールを決め、プレミアリーグでの2ゴール目を挙げた。なお、チームはその後、追いつかれたが終盤に再び勝ち越して3－2で乱打戦を制している。
この活躍から坂元は、プレミアリーグ恒例企画となっている歴代最多の通算260ゴールを記録した元イングランド代表FWアラン・シアラー氏が選ぶ週ごとのベスト11入りを果たした。
なお、坂元はプレミアリーグ初ゴールを決めた第9節でもシアラー氏の選ぶベスト11に選出されており、これが今季2度目の選出となった。
■シアラー氏がプレミアリーグ公式で選出した第11節の“チーム・オブ・ザ・ウィーク”
▼GK
コンスタンティノス・ツォラキス（ハル・シティ）
▼DF
ジェームズ・ヒル（ボーンマス）
ダヴィド・アッフェングルーバー（フルアム）
カルヴィン・バッシー（フルアム）
キーン・ルイス・ポッター（ブレントフォード）
▼MF
坂元達裕（コヴェントリー）
フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）
ルカ・ウィリアムズ・バーネット（トッテナム・ホットスパー）
▼FW
エヴァニウソン（ボーンマス）
オリヴァー・マクバーニー（ハル・シティ）
ノア・オカフォー（リーズ）