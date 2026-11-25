コヴェントリーに所属する日本代表MF坂元達裕が、プレミアリーグ第11節の“チーム・オブ・ザ・ウィーク”（週間ベスト11）に選出された。24日、プレミアリーグ公式サイトが伝えている。

坂元は21日に行われたプレミアリーグ第11節のクリスタル・パレス戦に先発出場すると、1－1で迎えた30分にジャック・ルドニのパスを胸トラップで収めてから左足を一閃。強烈なミドルシュートを突き刺して勝ち越しゴールを決め、プレミアリーグでの2ゴール目を挙げた。なお、チームはその後、追いつかれたが終盤に再び勝ち越して3－2で乱打戦を制している。

この活躍から坂元は、プレミアリーグ恒例企画となっている歴代最多の通算260ゴールを記録した元イングランド代表FWアラン・シアラー氏が選ぶ週ごとのベスト11入りを果たした。

なお、坂元はプレミアリーグ初ゴールを決めた第9節でもシアラー氏の選ぶベスト11に選出されており、これが今季2度目の選出となった。

■シアラー氏がプレミアリーグ公式で選出した第11節の“チーム・オブ・ザ・ウィーク”

▼GK

コンスタンティノス・ツォラキス（ハル・シティ）

▼DF

ジェームズ・ヒル（ボーンマス）

ダヴィド・アッフェングルーバー（フルアム）

カルヴィン・バッシー（フルアム）

キーン・ルイス・ポッター（ブレントフォード）

▼MF

坂元達裕（コヴェントリー）

フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）

ルカ・ウィリアムズ・バーネット（トッテナム・ホットスパー）

▼FW

エヴァニウソン（ボーンマス）

オリヴァー・マクバーニー（ハル・シティ）

ノア・オカフォー（リーズ）

【ハイライト動画】日本代表帰りの坂元達裕がスーパーゴール！