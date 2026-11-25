アストン・ヴィラに所属する日本代表GK鈴木彩艶のパフォーマンスに及第点が与えられている。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節が24日に行われ、アストン・ヴィラはガラタサライと対戦。77分にコーナーキックのこぼれ球からデニス・ギュルに決勝点を許し、0－1で敗れたアストン・ヴィラはCL3連勝を飾ってから、2連敗となった。

この試合にフル出場した鈴木はわずか1セーブにとどまるなど、ピンチの場面は少なかったものの、2試合連続でのクリーンシート（無失点試合）とはならなかった。

試合後、選手採点を発表したイギリスメディア『BBC』は鈴木に「6」点をつけ、「相手のロングボールに対して警戒を怠らず、ギュルのヘディングシュートを浴びるまで、特筆すべきセーブを求められる場面はなかった」と綴っている。

また、地元メディア『Aston Villa Review』でも鈴木には「6」点がつけられ、「自信に満ちたプレーを見せた。素早くゴールラインから飛び出し、ディフェンスラインの背後をカバーしたり、クロスをキャッチしたりした。パス出しも序盤から安定していた。試合終盤の5分間まで、セーブを求められる場面は一度だけあったが、それを止めることはできなかった」と高評価が与えられている。

さらに、地元メディア『バーミンガム・ライブ』でも鈴木は「6」点と採点され、「前半はシュートを一本も受けなかったが、攻撃の起点となるパスを的確に供給した。失点場面は、ギュルのヘディングシュートが（タイロン・）ミングスに当たってコースが変わったものだった。相手の脅威が少なかったことを考えれば、連続クリーンシートを達成すべき試合だった」と失点を喫したことは不運だったと伝えられている。

【ハイライト動画】鈴木彩艶が先発のアストン・ヴィラはCL連敗