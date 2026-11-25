レアル・マドリードは現地時間24日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節で日本代表MF佐野航大を擁するPSVと対戦し、5－1で勝利した。試合後、レアル・マドリードのキャプテンを務めるウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデが、現地メディア『モビスタール』を通して試合を振り返った。

レアル・マドリードはここまで行われたCLで4戦全勝と、絶好調の中で迎えたホームゲームだったが、この試合は苦しい前半を余儀なくされる。32分にクロアチア代表FWイヴァン・ペリシッチにPKを決められ、先制点を奪われただけでなく、攻撃面ではなかなか決定的な局面を作り出せず。結果、前半終了時点での枠内シュートはまさかの0本。1点ビハインドで後半へ折り返す。

ジョゼ・モウリーニョ監督はハーフタイムに3枚の交代カードを切り、センターバックの2枚を変えただけなく、イングランド代表MFジュード・ベリンガムも投入し、攻撃陣の顔ぶれにも変化を加える。すると、レアル・マドリードが息を吹き返した。

立ち上がりの50分、右サイドバックのポジションからゴール前まで顔を出し、トルコ代表MFアルダ・ギュレルの落としに反応したバルベルデが、右足で強烈な一撃を突き刺し、試合を振り出しに戻す。続く60分には、フランス代表FWキリアン・エンバペからの落としを受けたベリンガムが、目の覚めるようなミドルシュートを叩き込み、逆転に成功した。

以降もレアル・マドリードは攻撃の手を緩めず、エンバペが2ゴールを奪ったほか、ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールがトドメの5点目をゲット。試合はこのままタイムアップを迎え、レアル・マドリードが本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』でPSVを5－1で粉砕。リーグフェーズで無傷の開幕5連勝を飾った。

試合後、バルベルデは「後半は信じられないほどに素晴らしかったね」と、5得点を奪ったセカンドハーフの出来を称える。一方で、「最初から後半のようなプレーをしなければならなかった。相手も強豪なんだ。この大会では、序盤から十分な強度でプレーできていなければ、その影響はすぐに結果に表れてしまう」とも指摘。前半45分間の出来を反省することも忘れなかった。

ハーフタイム明けからピッチに立ち、チームの攻撃を蘇らせたベリンガムについては、「もちろん、チーム全員の功績による部分が大きいよ」と補足しつつ、「彼のパフォーマンスはとても良かったと思う。僕らは前半、ポゼッションの面に難があったが、ジュードが投入されると、彼のおかげで安心感が生まれ、はるかに良いプレーができた」とバルベルデ。フル出場し、今季CL初ゴールを奪ったヴィニシウスについても、「彼があれだけのプレーを見せてくれたことは、僕らにとってもこの上ない喜びだ」と語った。

次節は12月9日に行われ、レアル・マドリードはアウェイでアーセナルと対戦する。

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