レアル・マドリードは現地時間24日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節で日本代表MF佐野航大を擁するPSVと対戦し、5－1で勝利した。試合後、レアル・マドリードのポルトガル代表MFベルナルド・シウバが、UEFA（欧州サッカー連盟）を通して、前後半で大きく色が変わった試合を振り返った。

CLではここまで4戦全勝。大会の盟主らしく強かに勝ち点を積み重ねてきたレアル・マドリードだったが、PSVとのホームゲームでは、歯車が噛み合わない45分間を強いられる。前半、レアル・マドリードが放った枠内シュートの数は0本。序盤の11分にブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが、得意のドリブルからポスト直撃の一撃を放ったものの、ゴールを脅かしたのはこのシーンくらい。主導権を握ることもできないまま、最初の45分間を終えていた。

それでも、後半に入ると、レアル・マドリードが息を吹き返す。立ち上がりの50分、右サイドバックのポジションからゴール前まで顔を出したウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデが、右足で同点ゴールを叩き込むと、続く60分には、フランス代表FWキリアン・エンバペからの落としを受けたイングランド代表MFジュード・ベリンガムが、目の覚めるようなミドルシュートを叩き込み、逆転に成功。以降もレアル・マドリードは攻撃の手を緩めず、エンバペが2ゴールを奪ったほか、ヴィニシウスはトドメの5点目。試合はこのまま終了し、レアル・マドリードがPSVを5－1で粉砕した。

同試合にフル出場したベルナルド・シルバは、「マンツーマンで守り、ハイラインを敷き、デュエルに強いチームを相手に、僕らはテンポ、選手交代、そして姿勢、これらすべての変化が、わずかでも必要だったと思う」と指摘。「こうした守り方をするチームを相手に、簡単にボールを失うことを繰り返していては、相手の思う壺だ。セカンドラインのパスを交えて、攻撃を仕掛けなければならない」と主張しつつも、「前半、僕らは安易にボールを失い、相手に試合を支配するチャンスを与えてしまった」と反省する。「僕らは、相手にスペースをプレゼントしてしまった」と悔やんだ。

一方で、「後半は全く逆の展開だった」とベルナルド・シルバ。ハーフタイムに3枚の交代カードを切ったことによる変化もあったが、ポゼッション時の工夫と、デュエルで勝てるようになったことが、流れを引き寄せた要因でもあったようだ。

「僕らはボールをどのように繋ぐか、扱うかが明確になったんだ。一つ一つのプレーが正確になり、攻撃陣も1対1の勝負でより多く勝ってくれた。結果、PSVの守備陣を苦しめるようなシーンを増やせたと思う」

また、ベルナルド・シウバは「このようなプレーをするオランダのチームには慣れている。彼らは常にボールを落ち着いて扱い、ビルドアップを行い、プロセスを着実に踏むという特質を持っている」と、PSVの特徴を分析する。後半は盛り返したものの、前半はレアル・マドリードが機能不全と呼べる状態に陥ったこともあり、「前半の彼らのプレーには称賛を送りたい」と対戦相手を称えた。

次節は12月9日に行われ、レアル・マドリードはアウェイでアーセナルと対戦する。

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