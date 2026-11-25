PSVは現地時間24日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節でレアル・マドリードのホームに乗り込み、1－5で敗れた。試合後、PSVを率いるピーター・ボス監督が、前後半でパフォーマンスに大きく差が開いたことへの悔しさを口にした。UEFA（欧州サッカー連盟）が試合後会見の様子を伝えている。

ここまで、CL・リーグフェーズの戦いで1勝1分け2敗と苦しむPSVが、4戦全勝中だったレアル・マドリードの本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』に乗り込んだゲームには、PSVに所属する日本代表MF佐野航大もスタメン出場した。前半45分間はPSVがマンツーマンでレアル・マドリードの個を封じ、主導権を握って時計の針を進める。32分にはクロアチア代表FWイヴァン・ペリシッチがPKを沈め、1点をリードしてハーフタイムに突入。ここまでは、PSVの思惑通りだった。

しかしながら、後半に入ると、ハーフタイムの3枚交代もあり、息を吹き返したレアル・マドリードに押し込まれ、防戦一方の戦いを余儀なくされる。立ち上がりの50分にウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデに同点ゴールを許すと、60分にはイングランド代表MFジュード・ベリンガムにゴラッソを叩き込まれ、逆転される。以降も失点を重ねただけでなく、反撃の狼煙を上げることは叶わず、試合は1－5でタイムアップを迎えていた。

試合後、ボス監督は「前半と後半の違いは明らかだった」と指摘。PSVが良い流れのままに進めた45分間については、「前半は勇気を持ってプレーした。我々は4度の決定機を作ったが、得点に結びついたのは1回だけだった。とはいえ、マドリー相手に何度もボールを奪い、勇敢に戦えたと思う」と語る。一方で、5失点を喫した残る45分間については、次のように振り返っている。

「後半は、相手に早い段階でゴールを許してしまった。交代で入ってきた優れた選手たちによって、相手のペースは格段に上がった。我々は後半、チームに対する十分な貢献ができなかった」

一方で、ボス監督は「我々は、今日の後半に見せたようなパフォーマンスよりも、遥かに高いレベルでプレーできる力がある」と主張する。「90分間を通して、我々の力を示すことだってできたはずだ。ただし、今日は実現することができなかった」と、試合全体を通して本来の力を引き出せなかったことへの悔しさを口にすると、「前半の出来栄えを考えれば、もっと良い結果を残せていてもおかしくはなかった。だからこそ、残念だ」と悔やんだ。

次節、PSVは12月9日にホームでアトレティコ・マドリードと対戦する。

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