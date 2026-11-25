レアル・マドリードに所属するイングランド代表MFジュード・ベリンガムが、衝撃的なゴールを振り返った。24日、クラブ公式サイトが伝えている。

ベリンガムは24日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節のPSV戦に後半開始から出場すると、1－1で迎えた60分にキリアン・エンバペが落としたボールを受け、ワントラップした後に一度ボールを浮かせてから、右足ボレーシュートでネットを揺らして勝ち越しゴールをマーク。その後、3点を追加したレアル・マドリードは5－1で逆転勝利を飾っている。

途中出場からCL5連勝に大きく貢献を果たしたベリンガムは試合後、『レアル・マドリードTV』のインタビューで「勝ち点3を積み上げられた重要な勝利だ。プレーオフには回りたくないから、試合に勝っていく必要がある。前半はタフで厳しい展開だった。相手も非常に質の高いチームだったけど、後半は僕たちの方がはるかに高いレベルでプレーできた」と振り返った。

また、逆転勝利ができた要因についてベリンガムは「後半はシンプルなプレーをより丁寧にこなせたことで、内容が良くなった。僕たちには素晴らしいプレーができる質の高い選手がたくさんいることは周知の事実だけど、時にはシンプルなプレーを確実にこなすことの方が重要なんだ。だからこそ、勝つことができた」と語った。

そして、衝撃的な勝ち越しゴールとなった自身の得点にベリンガムは「自分でも何をしたのかよく分からないんだ。ただ、いい位置でボールを受けて、シュートを打ったら、ゴールになった」と言及している。

【ハイライト動画】ベリンガムが圧巻の勝ち越しゴールをマーク