チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節が現地時間で24日に行われ、マンチェスター・シティ（イングランド）とナポリ（イタリア）が対戦した。

マンチェスター・シティは今季のCLでここまで3勝1敗を記録。第2節で昨季王者のパリ・サンジェルマン（フランス）に2－4で敗れたものの、残る3戦はきっちり白星を手にしている。対するナポリはここまで1勝3敗。第3節でボデ／グリムト（ノルウェー）との激闘を4－3で制したものの、残る3戦では勝ち点を積み上げられておらず、第5節からはじまるリーグフェーズ後半戦で巻き返しを期する。

そんな両者の対戦は、スコアレスで折り返した後半立ち上がりに均衡が破れる。55分、敵陣中央で前を向いたビリー・ギルモアが縦パスを通すと、引き取ったラスムス・ホイルンドが、マルク・グエイを外して左足シュートを沈める。ナポリが先手を取った。

対するマンチェスター・シティは67分、左コーナーキックをショートで繋いだところから、ジェレミー・ドクからのマイナス方向へのパスに、アイユーブ・ブアディが反応。ボックス内で発生したスペースを見逃さず、左足でシュートを沈め、ホームチームが試合を振り出しに戻した。

1－1で終盤に突入すると、77分、右サイドを抜け出したレオナルド・スピナッツォーラからのクロスボールが、ボックス内でフリーになったノア・ラングにピタリと届く。右足ダイレクトでボレーシュートを沈め、再びナポリが前に出る。

それでも、マンチェスター・シティは86分、イリマン・エンディアイエからのパスを受けたラヤン・シェルキが、得意のドリブルでペナルティエリア右へ侵入。角度のないところから右足で狙い澄ました一撃を沈め、再び同点に追いついた。

試合はこのままタイムアップ。マンチェスター・シティはCL・リーグフェーズの3連勝こそ逃したものの、土壇場の劇的同点ゴールで、勝ち点1をゲット。対するナポリは、結果としては逃げ切りに失敗し、今季2勝目とはならなかった。



次節は12月8日に行われ、マンチェスター・シティはアウェイでバルセロナ（スペイン）と、ナポリはホームでクラブ・ブルッヘと、それぞれ対戦する。

【スコア】

マンチェスター・シティ 2－2 ナポリ

【得点者】

0－1 55分 ラスムス・ホイルンド（ナポリ）

1－1 67分 アイユーブ・ブアディ（マンチェスター・シティ）

1－2 76分 ノア・ラング（ナポリ）

2－2 86分 ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ）

【ハイライト動画】ナポリが2度リードも、マンCが2度追いつく！